29 февраля 2024

Арестованный в США россиянин признался в контрабанде микроэлектроники

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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , судебное заседание, арестант, арест, наручники, задержание
Россиянину грозит 20 лет тюрьмы Фото:

В США россиянин Максим Марченко признал себя виновным в незаконной закупке и переправке в Россию американской микроэлектроники двойного назначения. Об этом сообщает американский Минюст.

«51-летний Марченко признал себя виновным в отмывании денег и в контрабанде товаров двойного назначения», — говорится в сообщении ведомства. Ему грозит 20 лет тюрьмы. Приговор огласят в июне.

Ранее россиянина Владимира Дунаева арестовали в США по подозрению в кибермошенничестве. Он признался, что похищал финансовые средства и конфиденциальные данные. Также он вел деятельность организации, которая создала вредоносную программу Trickbot. приговорили к 64 месяцам тюрьмы, напоминает телеканал 360.

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В США россиянин Максим Марченко признал себя виновным в незаконной закупке и переправке в Россию американской микроэлектроники двойного назначения. Об этом сообщает американский Минюст. «51-летний Марченко признал себя виновным в отмывании денег и в контрабанде товаров двойного назначения», — говорится в сообщении ведомства. Ему грозит 20 лет тюрьмы. Приговор огласят в июне. Ранее россиянина Владимира Дунаева арестовали в США по подозрению в кибермошенничестве. Он признался, что похищал финансовые средства и конфиденциальные данные. Также он вел деятельность организации, которая создала вредоносную программу Trickbot. приговорили к 64 месяцам тюрьмы, напоминает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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