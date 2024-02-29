Арестованный в США россиянин признался в контрабанде микроэлектроники

В США россиянин Максим Марченко признал себя виновным в незаконной закупке и переправке в Россию американской микроэлектроники двойного назначения. Об этом сообщает американский Минюст.
«51-летний Марченко признал себя виновным в отмывании денег и в контрабанде товаров двойного назначения», —
Ранее россиянина Владимира Дунаева арестовали в США по подозрению в кибермошенничестве. Он признался, что похищал финансовые средства и конфиденциальные данные. Также он вел деятельность организации, которая создала вредоносную программу Trickbot. приговорили к 64 месяцам тюрьмы, напоминает телеканал 360.
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