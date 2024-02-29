Арестованный в США россиянин признался в контрабанде микроэлектроники

01 марта 2024 в 04:38 Размер текста - 17 +

Россиянину грозит 20 лет тюрьмы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В США россиянин Максим Марченко признал себя виновным в незаконной закупке и переправке в Россию американской микроэлектроники двойного назначения. Об этом сообщает американский Минюст. «51-летний Марченко признал себя виновным в отмывании денег и в контрабанде товаров двойного назначения», — говорится в сообщении ведомства. Ему грозит 20 лет тюрьмы. Приговор огласят в июне. Ранее россиянина Владимира Дунаева арестовали в США по подозрению в кибермошенничестве. Он признался, что похищал финансовые средства и конфиденциальные данные. Также он вел деятельность организации, которая создала вредоносную программу Trickbot. приговорили к 64 месяцам тюрьмы, напоминает телеканал 360.

В США россиянин Максим Марченко признал себя виновным в незаконной закупке и переправке в Россию американской микроэлектроники двойного назначения. Об этом сообщает американский Минюст. «51-летний Марченко признал себя виновным в отмывании денег и в контрабанде товаров двойного назначения», — говорится в сообщении ведомства. Ему грозит 20 лет тюрьмы. Приговор огласят в июне. Ранее россиянина Владимира Дунаева арестовали в США по подозрению в кибермошенничестве. Он признался, что похищал финансовые средства и конфиденциальные данные. Также он вел деятельность организации, которая создала вредоносную программу Trickbot. приговорили к 64 месяцам тюрьмы, напоминает телеканал 360.