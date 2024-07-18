Сенатор Пушков раскрыл подробности о блокировке YouTube в России

Сенатор Пушков: в России не планируют блокировать YouTube
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В России нет планов по блокировке YouTube, заявил Алексей Пушков Фото:

В России ближайшее время не планируется полная блокировка доступа к видеохостингу YouTube. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков.

«Блокировки YouTube в России не ожидается», — заявил Пушков. Его слова передает «Вечерняя Москва».

Согласно сообщению «Ростелекома», 12 июля на территории России наблюдались сбои в работе YouTube. Это приводило к ухудшению качества и медленной загрузке контента на платформе. URA.RU подробно рассказывало в своем материале о причине сбоев и возможности блокировки YouTube в России.

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В России ближайшее время не планируется полная блокировка доступа к видеохостингу YouTube. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков. «Блокировки YouTube в России не ожидается», — заявил Пушков. Его слова передает «Вечерняя Москва». Согласно сообщению «Ростелекома», 12 июля на территории России наблюдались сбои в работе YouTube. Это приводило к ухудшению качества и медленной загрузке контента на платформе. URA.RU подробно рассказывало в своем материале о причине сбоев и возможности блокировки YouTube в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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