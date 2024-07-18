Сенатор Пушков раскрыл подробности о блокировке YouTube в России

В России нет планов по блокировке YouTube, заявил Алексей Пушков
В России ближайшее время не планируется полная блокировка доступа к видеохостингу YouTube. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков.
«Блокировки YouTube в России не ожидается», — заявил Пушков. Его слова передает «Вечерняя Москва».
Согласно сообщению «Ростелекома», 12 июля на территории России наблюдались сбои в работе YouTube. Это приводило к ухудшению качества и медленной загрузке контента на платформе. URA.RU подробно рассказывало в своем материале о причине сбоев и возможности блокировки YouTube в России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.