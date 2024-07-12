YouTube начал сбоить в России: кто в этом виноват и будет ли блокировка

Песков: власти России не планируют ограничивать доступ к YouTube

12 июля 2024 в 19:21 Размер текста - 17 +

Сбои в работе YouTube россияне заметили 12 июля Фото: Денис Моргунов © URA.RU В работе видеохостинга YouTube зафиксированы сбои на территории России. «Ростелеком» предупредил о возможном ухудшении качества и медленной загрузке роликов на платформе. О том, кто в этом виноват и будет ли блокировка, — в материале URA.RU. В работе YouTube заметили сбои Первым о сбоях в работе YouTube на территории России сообщил telegram-канал Mash 12 июля в своем telegram-канале. В посте канала говорилось, что работа видеохостинга будет постепенно ухудшаться. Пользователи в соцсетях также начали жаловаться на низкую скорость загрузки и качество видео на YouTube. Через час после сообщения Mash «Ростелеком» объяснил, что сбои на YouTube связаны с техническими проблемами в работе оборудования Google, которая ушла из России в 2022 году, после начала СВО. Уже два года оборудование компании не обновляется, тогда как обрабатываемый трафик постоянно увеличивается. Из-за этого, уточнили в компании, и происходит перегрузка. «Это (перегрузка мощностей оборудования Google — прим. URA.RU) может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов», — сообщили на сайте «Ростелекома». Разговоры о блокировке YouTube в России В это же время «Газета.Ru» сообщила о планируемой блокировке видеохостинга. Источник издания, близкий к администрации президента, сообщил, что замедлить работу YouTube в России планируется летом, а окончательно заблокировать — уже в сентябре. «На протяжении июля-августа будет некая деградация, то есть в отдельных регионах будут ухудшаться условия работы YouTube… А в сентябре начнется блокировка», — рассказал источник. Эту информацию подтвердил и источник издания в компании, занимающейся сбором информации для силовых структур. Реакция властей на информацию о блокировке YouTube На заявления о блокировке видеохостинга и недовольства пользователей мгновенно отреагировали представители власти. Они заявили, что сбои в работе YouTube происходят по вине компании Google, а не по инициативе России, а планов о принудительном отключении YouTube в стране нет. Так, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн отметил, что для Alphabet (компания, управляющая Google — прим. URA.RU) не было запретов поставлять новые кэширующие серверы в Россию, способные обработать возрастающий трафик. При этом в своем telegram-канале он также отметил, что в России есть качественные альтернативы YouTube: Rutube и VK. Заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин сообщил, что Google «фактически бросил свои CDN-серверы, размещенные на территории России», поэтому оборудование и стало выходить из строя по естественным причинам. Об этом он также написал в своем telegram-канале. Об ответственности компании Google в технических проблемах YouTube заявил и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Об этом он рассказал ТАСС, комментируя сообщения «Ростелекома» о проблемах с оборудованием Google. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг появившуюся информацию о блокировке YouTube в России. «Планов таких [по блокировке YouTube] не было. Но мы знаем из заявлений компании, что речь идет о проблемах с оборудованием, которое более двух лет уже не обновляется. Других объяснений здесь быть не может», — передал слова Пескова корреспондент URA.RU. Что говорили о блокировке YouTube ранее Блокировка YouTube в России обсуждается с 2022 года. В частности, Роскомнадзор заявлял, что это может произойти, если видеохостинг не будет соблюдать российские законы, а такие случаи, по данным ведомства, были. Например, YouTube игнорировал запросы российских властей об удалении запрещенных материалов. Кроме того, видеохостинг удалил каналы ряда государственных СМИ, Совфеда и Госдумы. Однако представители власти раз за разом опровергали информацию о планах заблокировать YouTube, отмечая, что в стране сейчас нет достойного отечественного аналога. Так, 17 июля 2023 года о возможности блокировки видеохостинга YouTube на территории России высказался глава Минцифры Максут Шадаев. Он заявил, что этого не произойдет, пока не будет создана качественная альтернатива. «Альтернативу [YouTube] растим, работаем над этим. Наша позиция [по блокировке] не менялась — пока не будет достойной альтернативы, рассматривать этот вопрос преждевременно», — говорил Шадаев. Со схожей позицией 17 сентября 2023 года выступал и Хиншетйн. «На сегодняшний день, надо говорить честно, полноценной замены YouTube у российских аналогов, к сожалению, пока нет. Слово „пока“ здесь ключевое», — заявлял он, отмечая, что YouTube продолжает оставаться враждебной площадкой, осознанно нарушающей законодательство РФ, и что у российских блогеров на ней нет будущего. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В работе видеохостинга YouTube зафиксированы сбои на территории России. «Ростелеком» предупредил о возможном ухудшении качества и медленной загрузке роликов на платформе. О том, кто в этом виноват и будет ли блокировка, — в материале URA.RU. Первым о сбоях в работе YouTube на территории России сообщил telegram-канал Mash 12 июля в своем telegram-канале. В посте канала говорилось, что работа видеохостинга будет постепенно ухудшаться. Пользователи в соцсетях также начали жаловаться на низкую скорость загрузки и качество видео на YouTube. Через час после сообщения Mash «Ростелеком» объяснил, что сбои на YouTube связаны с техническими проблемами в работе оборудования Google, которая ушла из России в 2022 году, после начала СВО. Уже два года оборудование компании не обновляется, тогда как обрабатываемый трафик постоянно увеличивается. Из-за этого, уточнили в компании, и происходит перегрузка. «Это (перегрузка мощностей оборудования Google — прим. URA.RU) может повлиять на скорость загрузки и качество воспроизведения роликов в YouTube у абонентов всех российских операторов», — сообщили на сайте «Ростелекома». В это же время «Газета.Ru» сообщила о планируемой блокировке видеохостинга. Источник издания, близкий к администрации президента, сообщил, что замедлить работу YouTube в России планируется летом, а окончательно заблокировать — уже в сентябре. «На протяжении июля-августа будет некая деградация, то есть в отдельных регионах будут ухудшаться условия работы YouTube… А в сентябре начнется блокировка», — рассказал источник. Эту информацию подтвердил и источник издания в компании, занимающейся сбором информации для силовых структур. На заявления о блокировке видеохостинга и недовольства пользователей мгновенно отреагировали представители власти. Они заявили, что сбои в работе YouTube происходят по вине компании Google, а не по инициативе России, а планов о принудительном отключении YouTube в стране нет. Так, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн отметил, что для Alphabet (компания, управляющая Google — прим. URA.RU) не было запретов поставлять новые кэширующие серверы в Россию, способные обработать возрастающий трафик. При этом в своем telegram-канале он также отметил, что в России есть качественные альтернативы YouTube: Rutube и VK. Заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин сообщил, что Google «фактически бросил свои CDN-серверы, размещенные на территории России», поэтому оборудование и стало выходить из строя по естественным причинам. Об этом он также написал в своем telegram-канале. Об ответственности компании Google в технических проблемах YouTube заявил и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Об этом он рассказал ТАСС, комментируя сообщения «Ростелекома» о проблемах с оборудованием Google. Блокировка YouTube в России обсуждается с 2022 года. В частности, Роскомнадзор заявлял, что это может произойти, если видеохостинг не будет соблюдать российские законы, а такие случаи, по данным ведомства, были. Например, YouTube игнорировал запросы российских властей об удалении запрещенных материалов. Кроме того, видеохостинг удалил каналы ряда государственных СМИ, Совфеда и Госдумы. Однако представители власти раз за разом опровергали информацию о планах заблокировать YouTube, отмечая, что в стране сейчас нет достойного отечественного аналога. Так, 17 июля 2023 года о возможности блокировки видеохостинга YouTube на территории России высказался глава Минцифры Максут Шадаев. Он заявил, что этого не произойдет, пока не будет создана качественная альтернатива. «Альтернативу [YouTube] растим, работаем над этим. Наша позиция [по блокировке] не менялась — пока не будет достойной альтернативы, рассматривать этот вопрос преждевременно», — говорил Шадаев. Со схожей позицией 17 сентября 2023 года выступал и Хиншетйн. «На сегодняшний день, надо говорить честно, полноценной замены YouTube у российских аналогов, к сожалению, пока нет. Слово „пока“ здесь ключевое», — заявлял он, отмечая, что YouTube продолжает оставаться враждебной площадкой, осознанно нарушающей законодательство РФ, и что у российских блогеров на ней нет будущего.