РБК: арестован бывший помощник Жириновского и экс-руководитель ЛДПР Абельцев

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Сергей Абельцев арестован по делу о мошенничестве Фото:

Один из бывших руководителей ЛДПР Сергей Абельцев, который был заместителем экс-лидера партии Владимира Жириновского, арестован по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РБК.

«Арестован Абельцев. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере», — заявили источники РБК. Отмечается, что ему максимум грозит до десяти лет лишения свободы.

Помощником Жириновского Удальцов стал еще в 1991 году. В ЛДПР он был членом высшего совета партии и заместителем председателя. Также политик четыре раза был депутатом Госдумы. Согласно РБК, отношения у Абельцева с новым лидером ЛДПР Леонидом Слуцким не сложились.

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Один из бывших руководителей ЛДПР Сергей Абельцев, который был заместителем экс-лидера партии Владимира Жириновского, арестован по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РБК. «Арестован Абельцев. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере», — заявили источники РБК. Отмечается, что ему максимум грозит до десяти лет лишения свободы. Помощником Жириновского Удальцов стал еще в 1991 году. В ЛДПР он был членом высшего совета партии и заместителем председателя. Также политик четыре раза был депутатом Госдумы. Согласно РБК, отношения у Абельцева с новым лидером ЛДПР Леонидом Слуцким не сложились.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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