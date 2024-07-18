РБК: арестован бывший помощник Жириновского и экс-руководитель ЛДПР Абельцев

18 июля 2024 в 22:30 Размер текста - 17 +

Сергей Абельцев арестован по делу о мошенничестве Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Один из бывших руководителей ЛДПР Сергей Абельцев, который был заместителем экс-лидера партии Владимира Жириновского, арестован по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РБК. «Арестован Абельцев. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере», — заявили источники РБК. Отмечается, что ему максимум грозит до десяти лет лишения свободы. Помощником Жириновского Удальцов стал еще в 1991 году. В ЛДПР он был членом высшего совета партии и заместителем председателя. Также политик четыре раза был депутатом Госдумы. Согласно РБК, отношения у Абельцева с новым лидером ЛДПР Леонидом Слуцким не сложились. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Один из бывших руководителей ЛДПР Сергей Абельцев, который был заместителем экс-лидера партии Владимира Жириновского, арестован по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РБК. «Арестован Абельцев. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере», — заявили источники РБК. Отмечается, что ему максимум грозит до десяти лет лишения свободы. Помощником Жириновского Удальцов стал еще в 1991 году. В ЛДПР он был членом высшего совета партии и заместителем председателя. Также политик четыре раза был депутатом Госдумы. Согласно РБК, отношения у Абельцева с новым лидером ЛДПР Леонидом Слуцким не сложились.