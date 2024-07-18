РБК: арестован бывший помощник Жириновского и экс-руководитель ЛДПР Абельцев

Один из бывших руководителей ЛДПР Сергей Абельцев, который был заместителем экс-лидера партии Владимира Жириновского, арестован по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РБК.
«Арестован Абельцев. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере», — заявили источники РБК. Отмечается, что ему максимум грозит до десяти лет лишения свободы.
Помощником Жириновского Удальцов стал еще в 1991 году. В ЛДПР он был членом высшего совета партии и заместителем председателя. Также политик четыре раза был депутатом Госдумы. Согласно РБК, отношения у Абельцева с новым лидером ЛДПР Леонидом Слуцким не сложились.
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