В Якутии пропал вертолет Robinson с четырьмя людьми на борту

На борту вертолета находились четыре человека, включая пилота
В Якутии пропал вертолет Robinson. На борту находились четыре человека, включая пилота. Возбуждено уголовное дело.
«Ночью 19 июля 2024 года в Алданском районе Республики Саха (Якутия) у воздушного судна „Robinson R44II“ сработал аварийный радиомаяк. В назначенное время пилот не вышел на связь», —
На борту судна находились пилот и три пассажира. На месте проводятся поисково-спасательные работы. Возбуждено уголовное дело.
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