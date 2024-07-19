В Якутии пропал вертолет Robinson с четырьмя людьми на борту

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Осень золотая. Челябинск, вертолет, ми-8, ми8
На борту вертолета находились четыре человека, включая пилота Фото:

В Якутии пропал вертолет Robinson. На борту находились четыре человека, включая пилота. Возбуждено уголовное дело.

«Ночью 19 июля 2024 года в Алданском районе Республики Саха (Якутия) у воздушного судна „Robinson R44II“ сработал аварийный радиомаяк. В назначенное время пилот не вышел на связь», — сообщает Восточное межрегиональне следственное управление на транспорте СК России. Местонахождение вертолета неизвестно.

На борту судна находились пилот и три пассажира. На месте проводятся поисково-спасательные работы. Возбуждено уголовное дело.

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В Якутии пропал вертолет Robinson. На борту находились четыре человека, включая пилота. Возбуждено уголовное дело. «Ночью 19 июля 2024 года в Алданском районе Республики Саха (Якутия) у воздушного судна „Robinson R44II“ сработал аварийный радиомаяк. В назначенное время пилот не вышел на связь», — сообщает Восточное межрегиональне следственное управление на транспорте СК России. Местонахождение вертолета неизвестно. На борту судна находились пилот и три пассажира. На месте проводятся поисково-спасательные работы. Возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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