DM: недосып или пересыпание развивают смертельно опасную болезнь

Несколько часов недосыпа или пересыпа повышают риск развития диабета второго типа на треть, сообщили британские ученые. Согласно их исследованию, регулярность режима сна способствует снижению риска развития диабета второго типа.
«Полученные данные свидетельствуют о том, что по сравнению с людьми с регулярным режимом сна люди с нерегулярным сном чаще заболевают диабетом второго типа», — написали в DailyMail со ссылкой на исследование профессора Сины Кианерси из больницы Brigham and Women’s Hospital. «У людей, у которых продолжительность сна колебалась более чем на час в течение дня, риск развития этого заболевания был на 34% выше», — уточнила ученый.
Для людей с диабетом важно правильно контролировать вес и уровень сахара в крови. Соблюдение сбалансированного рациона питания, физические упражнения, снижение стресса и достаточный сон помогут улучшить общее состояние здоровья. Питание диабетиков должно содержать продукты, способствующие снижению уровня глюкозы, такие как греческий йогурт, миндаль, фисташки, чернослив, ячмень, фасоль, клубника, апельсины, брокколи. Нельзя употреблять газированные напитки, жареные блюда, алкоголь, энергетические напитки и конфеты, так как они могут вызывать резкий скачок уровня сахара в крови.
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Несколько часов недосыпа или пересыпа повышают риск развития диабета второго типа на треть, сообщили британские ученые. Согласно их исследованию, регулярность режима сна способствует снижению риска развития диабета второго типа. «Полученные данные свидетельствуют о том, что по сравнению с людьми с регулярным режимом сна люди с нерегулярным сном чаще заболевают диабетом второго типа», — написали в DailyMail со ссылкой на исследование профессора Сины Кианерси из больницы Brigham and Women’s Hospital. «У людей, у которых продолжительность сна колебалась более чем на час в течение дня, риск развития этого заболевания был на 34% выше», — уточнила ученый. Для людей с диабетом важно правильно контролировать вес и уровень сахара в крови. Соблюдение сбалансированного рациона питания, физические упражнения, снижение стресса и достаточный сон помогут улучшить общее состояние здоровья. Питание диабетиков должно содержать продукты, способствующие снижению уровня глюкозы, такие как греческий йогурт, миндаль, фисташки, чернослив, ячмень, фасоль, клубника, апельсины, брокколи. Нельзя употреблять газированные напитки, жареные блюда, алкоголь, энергетические напитки и конфеты, так как они могут вызывать резкий скачок уровня сахара в крови.