«КП»: шесть человек ранены при столкновении теплохода и лодки на Волге

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ЧП произошло на газах у отдыхающих (фото из архива) Фото:

Предварительно, шесть человек получили ранения при столкновении теплохода и моторной лодки на Волге в Самаре. Инцидент произошел около острова Зелененький, рядом с причалом турбазы «Чайка», сообщили очевидцы ЧП.

«Теплоход на полном ходу влетел в лодку с людьми. С теплохода им сигналили, но люди в лодке не реагировали», — передает «Комсомольская правда-Самара слова очевидцев происшествия.

По информации издания, на месте происшествия работают спасательные службы. В результате столкновения пострадали шесть человек.

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Предварительно, шесть человек получили ранения при столкновении теплохода и моторной лодки на Волге в Самаре. Инцидент произошел около острова Зелененький, рядом с причалом турбазы «Чайка», сообщили очевидцы ЧП. «Теплоход на полном ходу влетел в лодку с людьми. С теплохода им сигналили, но люди в лодке не реагировали», — передает «Комсомольская правда-Самара слова очевидцев происшествия. По информации издания, на месте происшествия работают спасательные службы. В результате столкновения пострадали шесть человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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