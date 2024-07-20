«КП»: шесть человек ранены при столкновении теплохода и лодки на Волге

20 июля 2024 в 18:31 Размер текста - 17 +

ЧП произошло на газах у отдыхающих (фото из архива) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Предварительно, шесть человек получили ранения при столкновении теплохода и моторной лодки на Волге в Самаре. Инцидент произошел около острова Зелененький, рядом с причалом турбазы «Чайка», сообщили очевидцы ЧП. «Теплоход на полном ходу влетел в лодку с людьми. С теплохода им сигналили, но люди в лодке не реагировали», — передает «Комсомольская правда-Самара слова очевидцев происшествия. По информации издания, на месте происшествия работают спасательные службы. В результате столкновения пострадали шесть человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предварительно, шесть человек получили ранения при столкновении теплохода и моторной лодки на Волге в Самаре. Инцидент произошел около острова Зелененький, рядом с причалом турбазы «Чайка», сообщили очевидцы ЧП. «Теплоход на полном ходу влетел в лодку с людьми. С теплохода им сигналили, но люди в лодке не реагировали», — передает «Комсомольская правда-Самара слова очевидцев происшествия. По информации издания, на месте происшествия работают спасательные службы. В результате столкновения пострадали шесть человек.