Военный эксперт раскрыл ежедневные потери ВСУ

Военный эксперт Леонков: ВСУ в день теряют до двух с половиной тысяч военных

21 июля 2024 в 13:07 Размер текста - 17 +

ВСУ теряют ежедневно до 2500 человек, заявил военный эксперт Фото: U.S. Army / Sgt. Jacob Holmes новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины в день теряют до 2500 человек. Об этом сообщил военный эксперт Алексей Леонков. «Потери противника — от 1600 до 2500 человек по всей линии боевого соприкосновения в день. <…> Те резервы, которые тэцэкашники набирают с трудом, тратятся очень быстро и восполнить их не удается», — сообщил Леонков РИА Новости. По его словам, срок обучения новых бойцов сократился. Он отметил, что ранее солдат обучали месяц-полтора, сейчас — три недели, а некоторым дают всего три дня. Леонков считает, что из-за кратких сроков обучения и больших потерь на фронте многие солдаты ВСУ сдаются в плен к российским военным. «Вот они и сдаются — другой возможности выжить у них нет. Но если в открытую пойдут с белым флагом, убьют свои же», — заявил он. Ранее сообщалось, что потери украинских военных в Херсонской области в селе Крынки превышают пять тысяч человек. Представитель подполья Сергей Лебедев заявил, что ВСУ не хватает подвалов, чтобы прятать трупы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины в день теряют до 2500 человек. Об этом сообщил военный эксперт Алексей Леонков. «Потери противника — от 1600 до 2500 человек по всей линии боевого соприкосновения в день. <…> Те резервы, которые тэцэкашники набирают с трудом, тратятся очень быстро и восполнить их не удается», — сообщил Леонков РИА Новости. По его словам, срок обучения новых бойцов сократился. Он отметил, что ранее солдат обучали месяц-полтора, сейчас — три недели, а некоторым дают всего три дня. Леонков считает, что из-за кратких сроков обучения и больших потерь на фронте многие солдаты ВСУ сдаются в плен к российским военным. «Вот они и сдаются — другой возможности выжить у них нет. Но если в открытую пойдут с белым флагом, убьют свои же», — заявил он. Ранее сообщалось, что потери украинских военных в Херсонской области в селе Крынки превышают пять тысяч человек. Представитель подполья Сергей Лебедев заявил, что ВСУ не хватает подвалов, чтобы прятать трупы.