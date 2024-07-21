Военный эксперт раскрыл ежедневные потери ВСУ

Военный эксперт Леонков: ВСУ в день теряют до двух с половиной тысяч военных
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ВСУ теряют ежедневно до 2500 человек, заявил военный эксперт Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины в день теряют до 2500 человек. Об этом сообщил военный эксперт Алексей Леонков.

«Потери противника — от 1600 до 2500 человек по всей линии боевого соприкосновения в день. <…> Те резервы, которые тэцэкашники набирают с трудом, тратятся очень быстро и восполнить их не удается», — сообщил Леонков РИА Новости. По его словам, срок обучения новых бойцов сократился. Он отметил, что ранее солдат обучали месяц-полтора, сейчас — три недели, а некоторым дают всего три дня.

Леонков считает, что из-за кратких сроков обучения и больших потерь на фронте многие солдаты ВСУ сдаются в плен к российским военным. «Вот они и сдаются — другой возможности выжить у них нет. Но если в открытую пойдут с белым флагом, убьют свои же», — заявил он.

Ранее сообщалось, что потери украинских военных в Херсонской области в селе Крынки превышают пять тысяч человек. Представитель подполья Сергей Лебедев заявил, что ВСУ не хватает подвалов, чтобы прятать трупы.

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Вооруженные силы Украины в день теряют до 2500 человек. Об этом сообщил военный эксперт Алексей Леонков. «Потери противника — от 1600 до 2500 человек по всей линии боевого соприкосновения в день. <…> Те резервы, которые тэцэкашники набирают с трудом, тратятся очень быстро и восполнить их не удается», — сообщил Леонков РИА Новости. По его словам, срок обучения новых бойцов сократился. Он отметил, что ранее солдат обучали месяц-полтора, сейчас — три недели, а некоторым дают всего три дня. Леонков считает, что из-за кратких сроков обучения и больших потерь на фронте многие солдаты ВСУ сдаются в плен к российским военным. «Вот они и сдаются — другой возможности выжить у них нет. Но если в открытую пойдут с белым флагом, убьют свои же», — заявил он. Ранее сообщалось, что потери украинских военных в Херсонской области в селе Крынки превышают пять тысяч человек. Представитель подполья Сергей Лебедев заявил, что ВСУ не хватает подвалов, чтобы прятать трупы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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