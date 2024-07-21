«Подвалов для трупов не хватает»: в подполье рассказали о потерях ВСУ в Крынках

Координатор подполья Лебедев: ВСУ потеряли в Крынках более пяти тысяч солдат
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Противник потерял в Крынках более пяти тысяч солдат, заявил Сергей Лебедев Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области в селе Крынки превышают пять тысяч человек. Об этом сообщил представитель подполья Сергей Лебедев, заявив, что украинским боевикам не хватает подвалов, чтобы прятать трупы.

«Поначалу мы их лупили там как резиновых, а они трупы скидывали в подвал. В подвалы частных домов. Потом подвалов стало не хватать», — заявил Лебедев. По его словам, потери противника превышают более пяти тысяч военных.

Ранее в селе Крынки без вести пропали 788 военнослужащих ВСУ. Из населенного пункта в Херсонской области украинские солдаты смогли эвакуировать для похорон всего 262 человека.

Согласно отчету Минобороны РФ, за эту неделю украинские военные потеряли более тысячи военнослужащих в зоне проведения спецоперации (СВО). ВСУ также лишились 25 автомобилей, пяти танков и 28 орудий полевой артиллерии, передает RT.

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Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области в селе Крынки превышают пять тысяч человек. Об этом сообщил представитель подполья Сергей Лебедев, заявив, что украинским боевикам не хватает подвалов, чтобы прятать трупы. «Поначалу мы их лупили там как резиновых, а они трупы скидывали в подвал. В подвалы частных домов. Потом подвалов стало не хватать», — заявил Лебедев. По его словам, потери противника превышают более пяти тысяч военных. Ранее в селе Крынки без вести пропали 788 военнослужащих ВСУ. Из населенного пункта в Херсонской области украинские солдаты смогли эвакуировать для похорон всего 262 человека. Согласно отчету Минобороны РФ, за эту неделю украинские военные потеряли более тысячи военнослужащих в зоне проведения спецоперации (СВО). ВСУ также лишились 25 автомобилей, пяти танков и 28 орудий полевой артиллерии, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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