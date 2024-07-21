Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области в селе Крынки превышают пять тысяч человек. Об этом сообщил представитель подполья Сергей Лебедев, заявив, что украинским боевикам не хватает подвалов, чтобы прятать трупы.
«Поначалу мы их лупили там как резиновых, а они трупы скидывали в подвал. В подвалы частных домов. Потом подвалов стало не хватать», — заявил Лебедев. По его словам, потери противника превышают более пяти тысяч военных.
Ранее в селе Крынки без вести пропали 788 военнослужащих ВСУ. Из населенного пункта в Херсонской области украинские солдаты смогли эвакуировать для похорон всего 262 человека.
Согласно отчету Минобороны РФ, за эту неделю украинские военные потеряли более тысячи военнослужащих в зоне проведения спецоперации (СВО). ВСУ также лишились 25 автомобилей, пяти танков и 28 орудий полевой артиллерии, передает RT.
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