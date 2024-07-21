Зеленский допустил переговоры с Путиным

21 июля 2024 в 19:50 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский готов сесть за стол переговоров с Владимиром Путиным Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский лидер Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Это произошло несмотря на действующий на Украине указ о запрете подобных переговоров. «На втором саммите мира, если будет готов полностью план, если Россия будет готова проговаривать этот план, то мы будем готовы говорить вместе с партнерами с представителями России», — передает слова Зеленского BBC. При этом он подчеркнул, что неважно, будет ли это сам Путин или кто-то другой, главное — достичь мира. Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» в Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Владимир Зеленский осознает необходимость начать переговоры с Россией, чтобы сохранить власть. Рогов считает, что Зеленский боится, что Россия освободит южные регионы Украины таким темпом, что он не успеет перенести столицу из Киева во Львов. Украинский лидер допускает возможность переговоров с Москвой также из-за политической неопределенности в США, передает 360.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский лидер Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Это произошло несмотря на действующий на Украине указ о запрете подобных переговоров. «На втором саммите мира, если будет готов полностью план, если Россия будет готова проговаривать этот план, то мы будем готовы говорить вместе с партнерами с представителями России», — передает слова Зеленского BBC. При этом он подчеркнул, что неважно, будет ли это сам Путин или кто-то другой, главное — достичь мира. Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» в Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Владимир Зеленский осознает необходимость начать переговоры с Россией, чтобы сохранить власть. Рогов считает, что Зеленский боится, что Россия освободит южные регионы Украины таким темпом, что он не успеет перенести столицу из Киева во Львов. Украинский лидер допускает возможность переговоров с Москвой также из-за политической неопределенности в США, передает 360.ru.