Потери ВСУ продолжают расти с каждым днем. Об этом рассказал украинский лидер Владимир Зеленский.
«Я знаю, сколько людей мы теряем каждый день. И я каждый вижу, к сожалению, эти изменения», — передает слова Зеленского BBC. Он подчеркнул, что данные изменения идут не в позитивную, а в негативную сторону для Украины. Также украинский лидер отметил, что потери не становятся меньше.
Военный эксперт Алексей Леонков сообщал, что ВСУ несут потери от 1600 до 2500 человек ежедневно по всей линии соприкосновения. Резервы, которые, по его словам, наспех набираются, быстро тратятся и не успевают восполняться. Командир украинского подразделения Денис Ярославский заявил, что главной задачей Украины должно быть сохранение личного состава, а не удержание любой ценой территорий, передает Pravda.Ru.
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