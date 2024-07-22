Экс-судья, отправивший на 16 лет в колонию бывшего главу челябинского ПФР, стал адвокатом

Бывший судья Центрального райсуда Челябинска Алексей Акатышев, отправивший на 16 лет в колонию экс-главу ПФР Виктора Чернобровина, продолжил карьеру в адвокатуре. На своей странице в социальных сетях он пишет, что представляет защиту по уголовным делам любой сложности.
«Представительство и защита по уголовным делам любой сложности. Комплексное сопровождение бизнеса», — указано на странице Акатышева в «ВКонтакте».
Также адвокат ведет свой канал в telegram. Там он написал, что после окончания карьеры судьи он переехал в Екатеринбург и стал адвокатом. Говоря об этом решении Акатышев отмечает, что «смысл жизни — в движении дальше, поэтому мной было принято решение снять мантию и уйти».
Акатышев рассматривал уголовное дело в отношении бывшего главы регионального отделения ПФР Виктора Чернобровина и его зама Рудольфа Зайцева, обвиняемых в коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями. По итогу оба получили длительные сроки в колонии строгого режима: Чернобровин получил 16 лет колонии, Зайцев — 9,5 лет колонии. Этот процесс стал одним из последних, который вел Акатышев. После он ушел в отставку.
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