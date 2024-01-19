Главу Челябинского отделения ПФР Чернобровина отправили в колонию за коррупцию. Фото, видео

19 января 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

На двоих Виктор Чернобровин (слева) и Рудольф Зайцев (справа) получили 25,9 года колонии строгого режима Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в челябинском Пенсионном фонде России Главу Челябинского отделения Пенсионного фонда России Виктора Чернобровина, обвиняемого в коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями, признали виновным и отправили в колонию строгого режима на 16 лет. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда. Начальника АХЧ того же отделения Рудольфа Зайцева также отправили в колонию, но на срок 9,5 года. Первому предстоит выплатить штраф в 400 млн рублей, второму — 139 млн рублей. «Суд признал Чернобровина виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Зайцева суд постановил также признать виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на 9,5 года в колонии строгого режима», — зачитал приговор судья Алексей Акатышев. В качестве дополнительного наказания госслужащих обязали выплатить штрафы. После отбытия наказания Чернобровину запрещено работать в органах госвласти 15 лет, а его соучастнику — 7 лет. До вступления приговора в законную силу осужденные будут находиться в СИЗО. Чернобровина задержали в июле 2021 года. Его обвинили в получении крупных взяток и злоупотреблении должностными полномочиями. Показания на него дали его заместитель Александр Орехов, уже отбывающий срок в колонии, и Зайцев. По версии следствия, троица получала взятки от директоров охранных фирм, с которыми фонд заключал контракты на охрану зданий. Суммы контрактов доходили до сотен миллионов рублей. Судья Алексей Акатышев сухо зачитал страшные цифры приговора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Осужденным надели наручники в зале суда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главу Челябинского отделения Пенсионного фонда России Виктора Чернобровина, обвиняемого в коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями, признали виновным и отправили в колонию строгого режима на 16 лет. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда. Начальника АХЧ того же отделения Рудольфа Зайцева также отправили в колонию, но на срок 9,5 года. Первому предстоит выплатить штраф в 400 млн рублей, второму — 139 млн рублей. «Суд признал Чернобровина виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Зайцева суд постановил также признать виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на 9,5 года в колонии строгого режима», — зачитал приговор судья Алексей Акатышев. В качестве дополнительного наказания госслужащих обязали выплатить штрафы. После отбытия наказания Чернобровину запрещено работать в органах госвласти 15 лет, а его соучастнику — 7 лет. До вступления приговора в законную силу осужденные будут находиться в СИЗО. Чернобровина задержали в июле 2021 года. Его обвинили в получении крупных взяток и злоупотреблении должностными полномочиями. Показания на него дали его заместитель Александр Орехов, уже отбывающий срок в колонии, и Зайцев. По версии следствия, троица получала взятки от директоров охранных фирм, с которыми фонд заключал контракты на охрану зданий. Суммы контрактов доходили до сотен миллионов рублей.