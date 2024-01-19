Главу Челябинского отделения Пенсионного фонда России Виктора Чернобровина, обвиняемого в коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями, признали виновным и отправили в колонию строгого режима на 16 лет. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда. Начальника АХЧ того же отделения Рудольфа Зайцева также отправили в колонию, но на срок 9,5 года. Первому предстоит выплатить штраф в 400 млн рублей, второму — 139 млн рублей.
«Суд признал Чернобровина виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Зайцева суд постановил также признать виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на 9,5 года в колонии строгого режима», — зачитал приговор судья Алексей Акатышев.
В качестве дополнительного наказания госслужащих обязали выплатить штрафы. После отбытия наказания Чернобровину запрещено работать в органах госвласти 15 лет, а его соучастнику — 7 лет. До вступления приговора в законную силу осужденные будут находиться в СИЗО.
Чернобровина задержали в июле 2021 года. Его обвинили в получении крупных взяток и злоупотреблении должностными полномочиями. Показания на него дали его заместитель Александр Орехов, уже отбывающий срок в колонии, и Зайцев. По версии следствия, троица получала взятки от директоров охранных фирм, с которыми фонд заключал контракты на охрану зданий. Суммы контрактов доходили до сотен миллионов рублей.
Судья Алексей Акатышев сухо зачитал страшные цифры приговора
Главу Челябинского отделения Пенсионного фонда России Виктора Чернобровина, обвиняемого в коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями, признали виновным и отправили в колонию строгого режима на 16 лет. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из зала суда. Начальника АХЧ того же отделения Рудольфа Зайцева также отправили в колонию, но на срок 9,5 года. Первому предстоит выплатить штраф в 400 млн рублей, второму — 139 млн рублей. «Суд признал Чернобровина виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Зайцева суд постановил также признать виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на 9,5 года в колонии строгого режима», — зачитал приговор судья Алексей Акатышев. В качестве дополнительного наказания госслужащих обязали выплатить штрафы. После отбытия наказания Чернобровину запрещено работать в органах госвласти 15 лет, а его соучастнику — 7 лет. До вступления приговора в законную силу осужденные будут находиться в СИЗО. Чернобровина задержали в июле 2021 года. Его обвинили в получении крупных взяток и злоупотреблении должностными полномочиями. Показания на него дали его заместитель Александр Орехов, уже отбывающий срок в колонии, и Зайцев. По версии следствия, троица получала взятки от директоров охранных фирм, с которыми фонд заключал контракты на охрану зданий. Суммы контрактов доходили до сотен миллионов рублей.