Киев за сутки потерял почти две тысячи военнослужащих ВСУ

22 июля 2024 в 15:30 Размер текста - 17 +

Среди уничтоженной техники — танк Leopard и два БТР Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине За сутки совокупные потери ВСУ составили до 1970 человек. Об этом сообщили в Минобороны России. «Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1970 человек», — заявили на брифинге в оборонном ведомстве. Среди уничтоженной украинской техники есть очередной танк Leopard. Также были уничтожены два БТР в зоне ответственности российской группировки «Юг». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За сутки совокупные потери ВСУ составили до 1970 человек. Об этом сообщили в Минобороны России. «Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1970 человек», — заявили на брифинге в оборонном ведомстве. Среди уничтоженной украинской техники есть очередной танк Leopard. Также были уничтожены два БТР в зоне ответственности российской группировки «Юг».