Киев за сутки потерял почти две тысячи военнослужащих ВСУ

Среди уничтоженной техники — танк Leopard и два БТР
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
За сутки совокупные потери ВСУ составили до 1970 человек. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1970 человек», — заявили на брифинге в оборонном ведомстве. Среди уничтоженной украинской техники есть очередной танк Leopard. Также были уничтожены два БТР в зоне ответственности российской группировки «Юг».
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