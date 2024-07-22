Киев за сутки потерял почти две тысячи военнослужащих ВСУ

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Среди уничтоженной техники — танк Leopard и два БТР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За сутки совокупные потери ВСУ составили до 1970 человек. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1970 человек», — заявили на брифинге в оборонном ведомстве. Среди уничтоженной украинской техники есть очередной танк Leopard. Также были уничтожены два БТР в зоне ответственности российской группировки «Юг».

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За сутки совокупные потери ВСУ составили до 1970 человек. Об этом сообщили в Минобороны России. «Совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1970 человек», — заявили на брифинге в оборонном ведомстве. Среди уничтоженной украинской техники есть очередной танк Leopard. Также были уничтожены два БТР в зоне ответственности российской группировки «Юг».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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