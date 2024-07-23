Киркоров выбрался из ущелья, в котором застрял из-за непогоды

Звезда российской эстрады Филипп Киркоров выбрался из каньона в Краснодарском крае, где застрял из-за непогоды вместе со съемочной группой. Об этом он сообщил в соцсети.
«Вместе со съемочной группой фильма «Братья» выбрался из каньона в Краснодарском крае и добрался до отеля в Сочи», — сообщил Киркоров на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Недалеко от места съемок резко поднялся уровень реки, добавил певец.
Ранее разгул стихии в Сочи заблокировал Киркорова и съемочную группу в районе каньона Псахо. Река поднялась на 10 метров и понесла селевые потоки, передает телеканал «Царьград».
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