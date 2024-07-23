23 июля 2024

Киркоров выбрался из ущелья, в котором застрял из-за непогоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Киркоров рассказал об экстремальной ситуации на съемках
Киркоров рассказал об экстремальной ситуации на съемках Фото:

Звезда российской эстрады Филипп Киркоров выбрался из каньона в Краснодарском крае, где застрял из-за непогоды вместе со съемочной группой. Об этом он сообщил в соцсети.

«Вместе со съемочной группой фильма «Братья» выбрался из каньона в Краснодарском крае и добрался до отеля в Сочи», — сообщил Киркоров на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Недалеко от места съемок резко поднялся уровень реки, добавил певец.

Ранее разгул стихии в Сочи заблокировал Киркорова и съемочную группу в районе каньона Псахо. Река поднялась на 10 метров и понесла селевые потоки, передает телеканал «Царьград».

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Звезда российской эстрады Филипп Киркоров выбрался из каньона в Краснодарском крае, где застрял из-за непогоды вместе со съемочной группой. Об этом он сообщил в соцсети. «Вместе со съемочной группой фильма «Братья» выбрался из каньона в Краснодарском крае и добрался до отеля в Сочи», — сообщил Киркоров на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Недалеко от места съемок резко поднялся уровень реки, добавил певец. Ранее разгул стихии в Сочи заблокировал Киркорова и съемочную группу в районе каньона Псахо. Река поднялась на 10 метров и понесла селевые потоки, передает телеканал «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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