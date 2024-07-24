112: силовики установили личность подорвавшего Land Cruiser военного

Силовики установили личность человека, совершившего подрыв автомобиля российского военнослужащего в Москве. Он действовал по заданию украинских спецслужб и уже покинул Россию, улетев в Турцию, сообщает telegram-канал 112.
«По предварительным данным, он действовал по заданию украинских спецслужб», — уточнили в telegram-канале 112 со ссылкой на источник. Преступник установил взрывчатку под водительское сидение и произвел подрыв дистанционно, а после смог улететь в Турцию. Официальной информации по этому поводу нет.
Пострадавшим при взрыве автомобиля Toyota Land Cruiser в Москве оказался офицер Минобороны РФ, служивший в ГРУ и отвечавший за средства связи. По данным СМИ, в автомобиле была заложена взрывчатка. Сейчас проверяется версия с участием Украины. В результате взрыва ранения получили два человека.
Обновлено в 14:15 по мск. В СК подтвердили сообщения, что личность подозреваемого установлена. На месте происшествия работает группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов столичного СК, добавили там.
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