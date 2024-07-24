112: силовики установили личность подорвавшего Land Cruiser военного

112: подорвавший Land Cruiser военный действовал по заданию украинских спецслужб
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Полиция идентифицировала человека, который взорвал автомобиль российского военного в Москве, пишут СМИ Фото:
новость из сюжета
В Москве взорвали автомобиль офицера Минобороны РФ

Силовики установили личность человека, совершившего подрыв автомобиля российского военнослужащего в Москве. Он действовал по заданию украинских спецслужб и уже покинул Россию, улетев в Турцию, сообщает telegram-канал 112.

«По предварительным данным, он действовал по заданию украинских спецслужб», — уточнили в telegram-канале 112 со ссылкой на источник. Преступник установил взрывчатку под водительское сидение и произвел подрыв дистанционно, а после смог улететь в Турцию. Официальной информации по этому поводу нет.

Пострадавшим при взрыве автомобиля Toyota Land Cruiser в Москве оказался офицер Минобороны РФ, служивший в ГРУ и отвечавший за средства связи. По данным СМИ, в автомобиле была заложена взрывчатка. Сейчас проверяется версия с участием Украины. В результате взрыва ранения получили два человека.

Обновлено в 14:15 по мск. В СК подтвердили сообщения, что личность подозреваемого установлена. На месте происшествия работает группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов столичного СК, добавили там.

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Силовики установили личность человека, совершившего подрыв автомобиля российского военнослужащего в Москве. Он действовал по заданию украинских спецслужб и уже покинул Россию, улетев в Турцию, сообщает telegram-канал 112. «По предварительным данным, он действовал по заданию украинских спецслужб», — уточнили в telegram-канале 112 со ссылкой на источник. Преступник установил взрывчатку под водительское сидение и произвел подрыв дистанционно, а после смог улететь в Турцию. Официальной информации по этому поводу нет. Пострадавшим при взрыве автомобиля Toyota Land Cruiser в Москве оказался офицер Минобороны РФ, служивший в ГРУ и отвечавший за средства связи. По данным СМИ, в автомобиле была заложена взрывчатка. Сейчас проверяется версия с участием Украины. В результате взрыва ранения получили два человека. Обновлено в 14:15 по мск. В СК подтвердили сообщения, что личность подозреваемого установлена. На месте происшествия работает группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов столичного СК, добавили там.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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