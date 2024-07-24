«Коммерсант»: пострадавший при подрыве авто в Москве — офицер Минобороны РФ

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В Land Cruiser находился сотрудник Минобороны РФ, сообщает «Коммерсант» Фото:

Пострадавшим при взрыве автомобиля Toyota Land Cruiser в Москве оказался действующий офицер Минобороны РФ. Об этом сообщает «Коммерсант». По данным СМИ, он служил ГРУ.

«Пострадавший в результате подрыва автомобиля на севере Москвы — офицер Минобороны», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник. Журналисты пишут, что офицер служил в ГРУ, отвечал в своей части за средства связи. На данный момент прорабатывается версия с участием Украины.

Land Cruiser взорвался в Москве утром 24 июля. В МВД сообщали, что в автомобиль была заложена взрывчатка. Известно о двух раненых.

Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.

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Пострадавшим при взрыве автомобиля Toyota Land Cruiser в Москве оказался действующий офицер Минобороны РФ. Об этом сообщает «Коммерсант». По данным СМИ, он служил ГРУ. «Пострадавший в результате подрыва автомобиля на севере Москвы — офицер Минобороны», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник. Журналисты пишут, что офицер служил в ГРУ, отвечал в своей части за средства связи. На данный момент прорабатывается версия с участием Украины. Land Cruiser взорвался в Москве утром 24 июля. В МВД сообщали, что в автомобиль была заложена взрывчатка. Известно о двух раненых. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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