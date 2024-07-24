«Коммерсант»: пострадавший при подрыве авто в Москве — офицер Минобороны РФ

Пострадавшим при взрыве автомобиля Toyota Land Cruiser в Москве оказался действующий офицер Минобороны РФ. Об этом сообщает «Коммерсант». По данным СМИ, он служил ГРУ.
«Пострадавший в результате подрыва автомобиля на севере Москвы — офицер Минобороны», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник. Журналисты пишут, что офицер служил в ГРУ, отвечал в своей части за средства связи. На данный момент прорабатывается версия с участием Украины.
Land Cruiser взорвался в Москве утром 24 июля. В МВД сообщали, что в автомобиль была заложена взрывчатка. Известно о двух раненых.
Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. Ответ ожидается.
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