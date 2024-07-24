Адвокат раскрыл, сможет ли муж Бакальчук забрать половину Wildberries

Адвокат Станкевич: муж Бакальчук может не получить 50% Wildberries из-за ФАС
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Пресс-конференция в ТАССе, посвященная проведению первого окружного форума "Российская креативная неделя - Урал" с 24 по 25 апреля в Челябинске. 17 апреля 2024. Москва, бакальчук татьяна
Муж владелицы Wildberries не сможет получить 50% компании, если ФАС одобрит сделку по слиянию двух компаний Фото:

Если Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласует сделку по слиянию компаний Russ и Wildberries, то муж основательницы Wildberries Владислав Бакальчук не сможет получить 50% активов компании даже при делении нажитого имущества пополам при разводе. Об этом в беседе с URA.RU заявил член международной коллегии адвокатов Санкт-Петербурга Алексей Станкевич.

«ФАС эту сделку не согласовывал. Соответственно, пока неизвестны до конца детали этой сделки, в ФАС никто на данный момент времени не обращался. Безусловно одобрение ФАС в данном случае будет обязательно. То есть без этого этапа данную сделку окончательно закрыть не получится», — сообщил адвокат Станкевич.

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Он добавил, что «по сути сейчас происходит именно поглощение Wildberries Russ’ом». И если ФАС согласует слияние, то муж Бакальчук уже не сможет получить половину активов новой фирмы.

Ранее стало известно, что Владислав Бакальчук собирается получить 50% Wildberries при разводе с супругой, несмотря на то, что сейчас имеет всего 1% акций маркетплейса. Они с супругой не заключали брачный договор, поэтому все нажитое в браке имущество при разводе будет разделено пополам.

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Если Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласует сделку по слиянию компаний Russ и Wildberries, то муж основательницы Wildberries Владислав Бакальчук не сможет получить 50% активов компании даже при делении нажитого имущества пополам при разводе. Об этом в беседе с URA.RU заявил член международной коллегии адвокатов Санкт-Петербурга Алексей Станкевич. «ФАС эту сделку не согласовывал. Соответственно, пока неизвестны до конца детали этой сделки, в ФАС никто на данный момент времени не обращался. Безусловно одобрение ФАС в данном случае будет обязательно. То есть без этого этапа данную сделку окончательно закрыть не получится», — сообщил адвокат Станкевич. Он добавил, что «по сути сейчас происходит именно поглощение Wildberries Russ’ом». И если ФАС согласует слияние, то муж Бакальчук уже не сможет получить половину активов новой фирмы. Ранее стало известно, что Владислав Бакальчук собирается получить 50% Wildberries при разводе с супругой, несмотря на то, что сейчас имеет всего 1% акций маркетплейса. Они с супругой не заключали брачный договор, поэтому все нажитое в браке имущество при разводе будет разделено пополам.
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