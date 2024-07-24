Адвокат раскрыл, сможет ли муж Бакальчук забрать половину Wildberries

Если Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласует сделку по слиянию компаний Russ и Wildberries, то муж основательницы Wildberries Владислав Бакальчук не сможет получить 50% активов компании даже при делении нажитого имущества пополам при разводе. Об этом в беседе с URA.RU заявил член международной коллегии адвокатов Санкт-Петербурга Алексей Станкевич.
«ФАС эту сделку не согласовывал. Соответственно, пока неизвестны до конца детали этой сделки, в ФАС никто на данный момент времени не обращался. Безусловно одобрение ФАС в данном случае будет обязательно. То есть без этого этапа данную сделку окончательно закрыть не получится», — сообщил адвокат Станкевич.
Он добавил, что «по сути сейчас происходит именно поглощение Wildberries Russ’ом». И если ФАС согласует слияние, то муж Бакальчук уже не сможет получить половину активов новой фирмы.
Ранее стало известно, что Владислав Бакальчук собирается получить 50% Wildberries при разводе с супругой, несмотря на то, что сейчас имеет всего 1% акций маркетплейса. Они с супругой не заключали брачный договор, поэтому все нажитое в браке имущество при разводе будет разделено пополам.
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