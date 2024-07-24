Адвокат раскрыл, сможет ли муж Бакальчук забрать половину Wildberries

Адвокат Станкевич: муж Бакальчук может не получить 50% Wildberries из-за ФАС

24 июля 2024 в 22:22 Размер текста - 17 +

Муж владелицы Wildberries не сможет получить 50% компании, если ФАС одобрит сделку по слиянию двух компаний Фото: Роман Наумов © URA.RU Если Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласует сделку по слиянию компаний Russ и Wildberries, то муж основательницы Wildberries Владислав Бакальчук не сможет получить 50% активов компании даже при делении нажитого имущества пополам при разводе. Об этом в беседе с URA.RU заявил член международной коллегии адвокатов Санкт-Петербурга Алексей Станкевич. «ФАС эту сделку не согласовывал. Соответственно, пока неизвестны до конца детали этой сделки, в ФАС никто на данный момент времени не обращался. Безусловно одобрение ФАС в данном случае будет обязательно. То есть без этого этапа данную сделку окончательно закрыть не получится», — сообщил адвокат Станкевич. Новость по теме Кто такая Татьяна Бакальчук, оказавшаяся в эпицентре скандала с «рейдерским захватом» Wildberries Он добавил, что «по сути сейчас происходит именно поглощение Wildberries Russ’ом». И если ФАС согласует слияние, то муж Бакальчук уже не сможет получить половину активов новой фирмы. Ранее стало известно, что Владислав Бакальчук собирается получить 50% Wildberries при разводе с супругой, несмотря на то, что сейчас имеет всего 1% акций маркетплейса. Они с супругой не заключали брачный договор, поэтому все нажитое в браке имущество при разводе будет разделено пополам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Если Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласует сделку по слиянию компаний Russ и Wildberries, то муж основательницы Wildberries Владислав Бакальчук не сможет получить 50% активов компании даже при делении нажитого имущества пополам при разводе. Об этом в беседе с URA.RU заявил член международной коллегии адвокатов Санкт-Петербурга Алексей Станкевич. «ФАС эту сделку не согласовывал. Соответственно, пока неизвестны до конца детали этой сделки, в ФАС никто на данный момент времени не обращался. Безусловно одобрение ФАС в данном случае будет обязательно. То есть без этого этапа данную сделку окончательно закрыть не получится», — сообщил адвокат Станкевич. Он добавил, что «по сути сейчас происходит именно поглощение Wildberries Russ’ом». И если ФАС согласует слияние, то муж Бакальчук уже не сможет получить половину активов новой фирмы. Ранее стало известно, что Владислав Бакальчук собирается получить 50% Wildberries при разводе с супругой, несмотря на то, что сейчас имеет всего 1% акций маркетплейса. Они с супругой не заключали брачный договор, поэтому все нажитое в браке имущество при разводе будет разделено пополам.