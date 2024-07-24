Владислав Бакальчук уверен, что получит половину Wildberries, так как не заключал брачный договор с женой

Бакальчук в случае развода намерен получить 50% активов Wildberries

24 июля 2024 в 14:08 Размер текста - 17 +

По словам Бакальчука, в случае развода он активы компании должны разделиться пополам Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Скандал вокруг сделки Wildberries с Russ Сооснователь Wildberries и муж Татьяны Бакальчук Владислав заявил, что брачный договор они не заключали. По этой причине их совместный бизнес, как и все остальное нажитое в браке имущество, при разводе должно делиться пополам. Новость по теме Кто такая Татьяна Бакальчук, оказавшаяся в эпицентре скандала с «рейдерским захватом» Wildberries «У нас с Татьяной не заключен брачный договор, все имущество делится пополам. Но в первую очередь я хочу сохранить семью и верю в то, что у меня это получится», — сказал Бакальчук. Его слова передает РИА Новости. Ранее стало известно, что Владиславу принадлежит только 1% всех акций компании. По этой причине он не может претендовать на половину активов компании. Сама Бакальчук опровергла слухи о «рейдерском захвате» Wildberries и подтвердила, что они с мужем разводятся. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сооснователь Wildberries и муж Татьяны Бакальчук Владислав заявил, что брачный договор они не заключали. По этой причине их совместный бизнес, как и все остальное нажитое в браке имущество, при разводе должно делиться пополам. «У нас с Татьяной не заключен брачный договор, все имущество делится пополам. Но в первую очередь я хочу сохранить семью и верю в то, что у меня это получится», — сказал Бакальчук. Его слова передает РИА Новости. Ранее стало известно, что Владиславу принадлежит только 1% всех акций компании. По этой причине он не может претендовать на половину активов компании. Сама Бакальчук опровергла слухи о «рейдерском захвате» Wildberries и подтвердила, что они с мужем разводятся.