Сооснователь Wildberries и муж Татьяны Бакальчук Владислав заявил, что брачный договор они не заключали. По этой причине их совместный бизнес, как и все остальное нажитое в браке имущество, при разводе должно делиться пополам.
«У нас с Татьяной не заключен брачный договор, все имущество делится пополам. Но в первую очередь я хочу сохранить семью и верю в то, что у меня это получится», — сказал Бакальчук. Его слова передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что Владиславу принадлежит только 1% всех акций компании. По этой причине он не может претендовать на половину активов компании. Сама Бакальчук опровергла слухи о «рейдерском захвате» Wildberries и подтвердила, что они с мужем разводятся.
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