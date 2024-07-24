Владислав Бакальчук уверен, что получит половину Wildberries, так как не заключал брачный договор с женой

Бакальчук в случае развода намерен получить 50% активов Wildberries
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сетевая торговля. Екатеринбург, телефон, смартфон, монитор, интернет-магазин, покупки в интернете, wildberries, вайлдберриз
По словам Бакальчука, в случае развода он активы компании должны разделиться пополам Фото:
новость из сюжета
Скандал вокруг сделки Wildberries с Russ

Сооснователь Wildberries и муж Татьяны Бакальчук Владислав заявил, что брачный договор они не заключали. По этой причине их совместный бизнес, как и все остальное нажитое в браке имущество, при разводе должно делиться пополам.

Новость по теме
Кто такая Татьяна Бакальчук, оказавшаяся в эпицентре скандала с «рейдерским захватом» Wildberries

«У нас с Татьяной не заключен брачный договор, все имущество делится пополам. Но в первую очередь я хочу сохранить семью и верю в то, что у меня это получится», — сказал Бакальчук. Его слова передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Владиславу принадлежит только 1% всех акций компании. По этой причине он не может претендовать на половину активов компании. Сама Бакальчук опровергла слухи о «рейдерском захвате» Wildberries и подтвердила, что они с мужем разводятся.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сооснователь Wildberries и муж Татьяны Бакальчук Владислав заявил, что брачный договор они не заключали. По этой причине их совместный бизнес, как и все остальное нажитое в браке имущество, при разводе должно делиться пополам. «У нас с Татьяной не заключен брачный договор, все имущество делится пополам. Но в первую очередь я хочу сохранить семью и верю в то, что у меня это получится», — сказал Бакальчук. Его слова передает РИА Новости. Ранее стало известно, что Владиславу принадлежит только 1% всех акций компании. По этой причине он не может претендовать на половину активов компании. Сама Бакальчук опровергла слухи о «рейдерском захвате» Wildberries и подтвердила, что они с мужем разводятся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...