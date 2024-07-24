В Сургуте водитель «Лексуса» устроил ДТП и открыл стрельбу. Видео

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Водитель «Лексуса» устроил разборки со стрельбой в Сургуте
Водитель «Лексуса» устроил разборки со стрельбой в Сургуте Фото:

В Сургуте водитель автомобиля «Лексус» устроил разборки со стрельбой во дворах на улице Островского. Сначала он въехал в припаркованную машину марки «Тойота Камри», а после открыл по ней огонь. Очевидцы успели заснять инцидент на видео.

«Там что-то непонятное было. „Лексус“ таранил „Камри“, потом стрельба началась…семидесятый кузов на блатных номерах», — написал югорчанин в группе «Местоположение ДПС Сургут» «ВКонтакте».

URA.RU отправило запрос в ГУ МВД России по ХМАО. Ответ ожидается.

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В Сургуте водитель автомобиля «Лексус» устроил разборки со стрельбой во дворах на улице Островского. Сначала он въехал в припаркованную машину марки «Тойота Камри», а после открыл по ней огонь. Очевидцы успели заснять инцидент на видео. «Там что-то непонятное было. „Лексус“ таранил „Камри“, потом стрельба началась…семидесятый кузов на блатных номерах», — написал югорчанин в группе «Местоположение ДПС Сургут» «ВКонтакте». URA.RU отправило запрос в ГУ МВД России по ХМАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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