Водитель «Лексуса» устроил разборки со стрельбой в Сургуте
В Сургуте водитель автомобиля «Лексус» устроил разборки со стрельбой во дворах на улице Островского. Сначала он въехал в припаркованную машину марки «Тойота Камри», а после открыл по ней огонь. Очевидцы успели заснять инцидент на видео.
«Там что-то непонятное было. „Лексус“ таранил „Камри“, потом стрельба началась…семидесятый кузов на блатных номерах», — написал югорчанин в группе «Местоположение ДПС Сургут» «ВКонтакте».
URA.RU отправило запрос в ГУ МВД России по ХМАО. Ответ ожидается.
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