Мишустин сблизит Дальний Восток и Сибирь с европейской частью России

Мишустин одобрил проект нового аэропорта в Горно-Алтайске

25 июля 2024 в 08:41 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках турне по Дальнему Востоку и Сибири побывал в Горно-Алтайске Фото: Роман Наумов © URA.RU Премьер-министр России Михаил Мишустин повышает воздушную связанность регионов Дальнего Востока и Сибири с европейской частью России. Так директор Института современного государственного развития России Дмитрий Солонников объяснил URA.RU посещение главой правительства четырех крупных аэропортов. Михаил Мишустин одобрил проект строительства нового аэропорта в Горно-Алтайске Фото: Роман Наумов © URA.RU Михаил Мишустин проинспектировал строительство нового терминала в Магадане и международного терминала в Хабаровске, а также оценил планы по возведению второй очереди аэропорта в Новосибирске. Крайней точкой турне главы правительства стал Горно-Алтайск. Там планируют построить новый авиаузел, передает с места событий корреспондент URA.RU. «Конечно, воздушная гавань — это основа, ворота сюда, — сказал во время презентации проекта нового аэропорта Горно-Алтайска Михаил Мишустин. — Грустно смотреть на этот небольшой аэропорт. Очень важно, что частный инвестор сегодня с душой думает о том, каким образом построить его на уровне самых современных, передовых технологий. Абсолютно точно мы поддержим все то, что в первую очередь будет связано со скоростью работ. Но главное — это безопасность, качество. В добрый путь! Желаю, чтобы все получилось». Инвесторы готовы начать работы по расширению аэропорта в Горно-Алтайске уже в этом году, но пока заключение концессионного соглашения между Росавиацией и аэропортом запланировано на март 2025 года. Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Андрей Турчак уточнил, что поддерживает идею сдвинуть сроки на ноябрь 2024 года и начать работу раньше. Действующий аэропорт Горно-Алтайска Фото: Роман Наумов © URA.RU Аэропорт играет ключевую роль в жизни Республики Алтай. Здесь налажено авиасообщение с Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Казанью, Красноярском, Новосибирском, Омском, Оренбургом, Новым Уренгоем, Салехардом, Сургутом и Улан-Удэ. После реализации проекта, пропускная способность будет увеличена до 1,2-1,5 млн пассажиров в год. В настоящее время, из-за роста туристического потока, аэропорт работает с превышением пропускной способности. Ожидается, что будет удлинена взлетно-посадочная полоса, установлены новые светотехнические приборы и навигационное оборудование, увеличится количество мест стоянки. Поездка Мишустина по городам Дальнего Востока и Сибири говорит о работе председателя правительства над «сближением» Дальнего Востока и Сибири с европейской частью РФ, отметил в разговоре с корреспондентом URA.RU директор Института современного государственного развития России Дмитрий Солонников. По его словам, эти регионы «зависимы» от авиасообщения. В рамках турне по Дальнему Востоку и Сибири Мишустин осмотрел несколько аэропортов Фото: Даниил Глухов © URA.RU «До Урала можно добраться на машине или поезде, но дальше, например, до Горно-Алтайска, автомобильное сообщение затруднено. Доехать на машине из Барнаула теоретически возможно, но это исключение. Для нормальной связи Горно-Алтайска с европейской Россией и развития туристической привлекательности региона, единственный доступный вариант — авиаперелеты, — продолжил собеседник URA.RU. — Новосибирск, например, расположен на железнодорожной трассе, с прекрасным вокзалом, куда можно доехать на поезде. Но и в Новосибирске, и в других городах Сибири и Дальнего Востока, авиаперелеты остаются основным видом связи. Магадан, например, не имеет железнодорожного сообщения и автомобильных дорог, соединяющих его с другими регионами. Добраться туда можно только самолетом или морем». Мишустин уже говорил о необходимости развития отрасли и строительстве комфортных воздушных гаваней. Поездка на Дальний Восток и в Сибирь показывает, что премьер повышает связанность отдаленных регионов в ручном режиме, уточнил эксперт. Новость по теме Мишустин одобрил снос старого авиавокзала в крупнейшем городе России «Строительство аэропортов позволит жителям отдаленных регионов летать в Центральную Россию и развивать экономику субъекта и страны. Они должны иметь возможность передвигаться, не ограничиваясь своим регионом. Необходимо реализовать единую программу по строительству аэропортов и производству самолетов. Но сейчас билеты на самолет являются роскошью для некоторых людей. Следующим этапом станет решение вопроса стоимости перелетов — билеты должны быть доступными для всех вне зависимости от доходов», — резюмировал Солонников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр России Михаил Мишустин повышает воздушную связанность регионов Дальнего Востока и Сибири с европейской частью России. Так директор Института современного государственного развития России Дмитрий Солонников объяснил URA.RU посещение главой правительства четырех крупных аэропортов. Михаил Мишустин проинспектировал строительство нового терминала в Магадане и международного терминала в Хабаровске, а также оценил планы по возведению второй очереди аэропорта в Новосибирске. Крайней точкой турне главы правительства стал Горно-Алтайск. Там планируют построить новый авиаузел, передает с места событий корреспондент URA.RU. «Конечно, воздушная гавань — это основа, ворота сюда, — сказал во время презентации проекта нового аэропорта Горно-Алтайска Михаил Мишустин. — Грустно смотреть на этот небольшой аэропорт. Очень важно, что частный инвестор сегодня с душой думает о том, каким образом построить его на уровне самых современных, передовых технологий. Инвесторы готовы начать работы по расширению аэропорта в Горно-Алтайске уже в этом году, но пока заключение концессионного соглашения между Росавиацией и аэропортом запланировано на март 2025 года. Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Андрей Турчак уточнил, что поддерживает идею сдвинуть сроки на ноябрь 2024 года и начать работу раньше. Аэропорт играет ключевую роль в жизни Республики Алтай. Здесь налажено авиасообщение с Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Казанью, Красноярском, Новосибирском, Омском, Оренбургом, Новым Уренгоем, Салехардом, Сургутом и Улан-Удэ. После реализации проекта, пропускная способность будет увеличена до 1,2-1,5 млн пассажиров в год. В настоящее время, из-за роста туристического потока, аэропорт работает с превышением пропускной способности. Ожидается, что будет удлинена взлетно-посадочная полоса, установлены новые светотехнические приборы и навигационное оборудование, увеличится количество мест стоянки. «До Урала можно добраться на машине или поезде, но дальше, например, до Горно-Алтайска, автомобильное сообщение затруднено. Доехать на машине из Барнаула теоретически возможно, но это исключение. Для нормальной связи Горно-Алтайска с европейской Россией и развития туристической привлекательности региона, единственный доступный вариант — авиаперелеты, — продолжил собеседник URA.RU. — Новосибирск, например, расположен на железнодорожной трассе, с прекрасным вокзалом, куда можно доехать на поезде. Но и в Новосибирске, и в других городах Сибири и Дальнего Востока, авиаперелеты остаются основным видом связи. Магадан, например, не имеет железнодорожного сообщения и автомобильных дорог, соединяющих его с другими регионами. Добраться туда можно только самолетом или морем». Мишустин уже говорил о необходимости развития отрасли и строительстве комфортных воздушных гаваней. Поездка на Дальний Восток и в Сибирь показывает, что премьер повышает связанность отдаленных регионов в ручном режиме, уточнил эксперт. «Строительство аэропортов позволит жителям отдаленных регионов летать в Центральную Россию и развивать экономику субъекта и страны. Они должны иметь возможность передвигаться, не ограничиваясь своим регионом. Необходимо реализовать единую программу по строительству аэропортов и производству самолетов. Но сейчас билеты на самолет являются роскошью для некоторых людей. Следующим этапом станет решение вопроса стоимости перелетов — билеты должны быть доступными для всех вне зависимости от доходов», — резюмировал Солонников.