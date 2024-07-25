Мишустин сблизит Дальний Восток и Сибирь с европейской частью России

Премьер-министр России Михаил Мишустин повышает воздушную связанность регионов Дальнего Востока и Сибири с европейской частью России. Так директор Института современного государственного развития России Дмитрий Солонников объяснил URA.RU посещение главой правительства четырех крупных аэропортов.
Михаил Мишустин проинспектировал строительство нового терминала в Магадане и международного терминала в Хабаровске, а также оценил планы по возведению второй очереди аэропорта в Новосибирске. Крайней точкой турне главы правительства стал Горно-Алтайск. Там планируют построить новый авиаузел, передает с места событий корреспондент URA.RU.
«Конечно, воздушная гавань — это основа, ворота сюда, — сказал во время презентации проекта нового аэропорта Горно-Алтайска Михаил Мишустин. — Грустно смотреть на этот небольшой аэропорт. Очень важно, что частный инвестор сегодня с душой думает о том, каким образом построить его на уровне самых современных, передовых технологий.
Абсолютно точно мы поддержим все то, что в первую очередь будет связано со скоростью работ. Но главное — это безопасность, качество. В добрый путь! Желаю, чтобы все получилось».
Инвесторы готовы начать работы по расширению аэропорта в Горно-Алтайске уже в этом году, но пока заключение концессионного соглашения между Росавиацией и аэропортом запланировано на март 2025 года. Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Андрей Турчак уточнил, что поддерживает идею сдвинуть сроки на ноябрь 2024 года и начать работу раньше.
Аэропорт играет ключевую роль в жизни Республики Алтай. Здесь налажено авиасообщение с Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Казанью, Красноярском, Новосибирском, Омском, Оренбургом, Новым Уренгоем, Салехардом, Сургутом и Улан-Удэ. После реализации проекта, пропускная способность будет увеличена до 1,2-1,5 млн пассажиров в год. В настоящее время, из-за роста туристического потока, аэропорт работает с превышением пропускной способности. Ожидается, что будет удлинена взлетно-посадочная полоса, установлены новые светотехнические приборы и навигационное оборудование, увеличится количество мест стоянки.
Поездка Мишустина по городам Дальнего Востока и Сибири говорит о работе председателя правительства над «сближением» Дальнего Востока и Сибири с европейской частью РФ, отметил в разговоре с корреспондентом URA.RU директор Института современного государственного развития России Дмитрий Солонников. По его словам, эти регионы «зависимы» от авиасообщения.
«До Урала можно добраться на машине или поезде, но дальше, например, до Горно-Алтайска, автомобильное сообщение затруднено. Доехать на машине из Барнаула теоретически возможно, но это исключение. Для нормальной связи Горно-Алтайска с европейской Россией и развития туристической привлекательности региона, единственный доступный вариант — авиаперелеты, — продолжил собеседник URA.RU. — Новосибирск, например, расположен на железнодорожной трассе, с прекрасным вокзалом, куда можно доехать на поезде. Но и в Новосибирске, и в других городах Сибири и Дальнего Востока, авиаперелеты остаются основным видом связи. Магадан, например, не имеет железнодорожного сообщения и автомобильных дорог, соединяющих его с другими регионами. Добраться туда можно только самолетом или морем».
Мишустин уже говорил о необходимости развития отрасли и строительстве комфортных воздушных гаваней. Поездка на Дальний Восток и в Сибирь показывает, что премьер повышает связанность отдаленных регионов в ручном режиме, уточнил эксперт.
«Строительство аэропортов позволит жителям отдаленных регионов летать в Центральную Россию и развивать экономику субъекта и страны. Они должны иметь возможность передвигаться, не ограничиваясь своим регионом. Необходимо реализовать единую программу по строительству аэропортов и производству самолетов. Но сейчас билеты на самолет являются роскошью для некоторых людей. Следующим этапом станет решение вопроса стоимости перелетов — билеты должны быть доступными для всех вне зависимости от доходов», — резюмировал Солонников.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.