Мишустин одобрил снос старого авиавокзала в крупнейшем городе России

Мишустин осмотрел новый терминал аэропорта Новосибирска

23 июля 2024 в 16:50 Размер текста - 17 +

Мишустин в рамках турне по городам Дальнего Востока и Сибири прибыл в Новосибирск Фото: Роман Наумов © URA.RU Премьер-министру России Михаилу Мишустину доложили о готовности модернизировать крупнейшую авиагавань Сибири — аэропорт Толмачево. В новосибирском аэропорту планируют отремонтировать взлетную полосу, которая была построена в 1957 году, и снести старый терминал, передает корреспондент URA.RU с места событий. Мишустину доложили, что новосибирский аэропорт занимает четвертое место по общему пассажиропотоку Фото: Роман Наумов © URA.RU «Очень важно, в первую очередь, обеспечить безопасность всего транспортного движения, состояние покрытия полос и, без сомнения, именно Росавиация должна быть в этом смысле заказчиком. Если государственно частное-партнерство поддержит эту историю, то можно вкладывать средства <…> Я уверен, что в стране найдутся инвесторы и бизнес, которые будут развивать, делать это комфортным, удобным, доступным для людей», — сказал премьер в ходе осмотра терминала. Из доклада Мишустину становится понятно, что новосибирский аэропорт Толмачево занимает четвертое место в России по пассажиропотоку после московского авиаузла, Санкт-Петербурга и Сочи. Его расположение позволяет пользоваться воздушной гаванью жителям рядом расположенных регионов: Томской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Алтай. География полетов простирается от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Зона стоек регистрации нового новосибирского аэропорта Толмачево Фото: Даниил Глухов © URA.RU Из Толмачево можно добраться в Армению, Азербайджан, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, а также Турцию, ОАЭ, Таиланд, Мьянму и Китай. Чартерные рейсы позволяют улететь на Шри-Ланку и в Египет. Уже завершено строительство нового терминала внутренних линий площадью 56 тысяч квадратных метров. Строительство второй очереди терминала планировалось начать в 2024 году. Обещают снести старый терминал аэровокзала, а на его месте возвести новый, который соединят со зданием внутренних воздушных линий. Зона выдачи багажа в новом терминале уже «во всю» функционирует Фото: Даниил Глухов © URA.RU Гендиректор аэропорта Евгений Янкилевич сообщил, что «есть полоса 1957 года постройки. Она, конечно, в эксплуатационном состоянии, мы ее поддерживаем». При этом, Мишустину доложили, что ее готовы модернизировать. Янкилевич рассказал, что реконструкция воздушной гавани ведется с декабря 2019 года. Она включает строительство терминала и реконструкцию двух «взлеток». В будущем Новосибирск будет «связан» с каждым городом России, где есть свой аэропорт. В новом терминале новосибирского аэропорта большое количество инсталляций Фото: Даниил Глухов © URA.RU Гостей провели по новому терминалу, показали зону со стойками регистрации, помещение выдачи багажа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министру России Михаилу Мишустину доложили о готовности модернизировать крупнейшую авиагавань Сибири — аэропорт Толмачево. В новосибирском аэропорту планируют отремонтировать взлетную полосу, которая была построена в 1957 году, и снести старый терминал, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Очень важно, в первую очередь, обеспечить безопасность всего транспортного движения, состояние покрытия полос и, без сомнения, именно Росавиация должна быть в этом смысле заказчиком. Если государственно частное-партнерство поддержит эту историю, то можно вкладывать средства <…> Я уверен, что в стране найдутся инвесторы и бизнес, которые будут развивать, делать это комфортным, удобным, доступным для людей», — сказал премьер в ходе осмотра терминала. Из доклада Мишустину становится понятно, что новосибирский аэропорт Толмачево занимает четвертое место в России по пассажиропотоку после московского авиаузла, Санкт-Петербурга и Сочи. Его расположение позволяет пользоваться воздушной гаванью жителям рядом расположенных регионов: Томской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Алтай. География полетов простирается от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Из Толмачево можно добраться в Армению, Азербайджан, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, а также Турцию, ОАЭ, Таиланд, Мьянму и Китай. Чартерные рейсы позволяют улететь на Шри-Ланку и в Египет. Уже завершено строительство нового терминала внутренних линий площадью 56 тысяч квадратных метров. Строительство второй очереди терминала планировалось начать в 2024 году. Обещают снести старый терминал аэровокзала, а на его месте возвести новый, который соединят со зданием внутренних воздушных линий. Гендиректор аэропорта Евгений Янкилевич сообщил, что «есть полоса 1957 года постройки. Она, конечно, в эксплуатационном состоянии, мы ее поддерживаем». При этом, Мишустину доложили, что ее готовы модернизировать. Янкилевич рассказал, что реконструкция воздушной гавани ведется с декабря 2019 года. Она включает строительство терминала и реконструкцию двух «взлеток». В будущем Новосибирск будет «связан» с каждым городом России, где есть свой аэропорт. Гостей провели по новому терминалу, показали зону со стойками регистрации, помещение выдачи багажа.