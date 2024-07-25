Сосо Павлиашвили жестко высказался о феминистках

Российский певец Сосо Павлиашвили высказал свое мнение о феминизме, назвав его идеологию «болезнью», влияющей на отношения между полами и рождаемость. Об этом он заявил в своем Facebook (принадлежит корпорации Meta, запрещенной в России как экстремистской).
«Современное понятие феминизма превратилось в бунт, женский бунт против всего мужского. Сегодня женщины объединяются в коалиции под названием „Я сама“. И, на мой взгляд, противоречат себе, так как при этом хотят быть хрупкими, женственными, чтобы мужчина ухаживал, поддерживал», — сказал музыкант.
По мнению Павлиашвили, цель феминизма заключается в снижении рождаемости и разрушении доверия между женщинами и мужчинами. Самих феминисток он считает «отравленными» и неспособными к счастью.
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