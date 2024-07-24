24 июля 2024

В ХМАО резко подешевели авиабилеты в Санкт-Петербург

© Служба новостей «URA.RU»
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Перелеты из ХМАО в Питер резко упали в цене
Перелеты из ХМАО в Питер резко упали в цене Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе упали цены на авиабилеты в Санкт-Петербург в конце августа. Перелет из Сургута в северную столицу подешевел более чем на 10%.

«Стоимость перелета из Сургута в Санкт-Петербург на 20 августа в одну сторону составляет 9 330 рублей. До этого цена рейса была 10 585 рублей. Соответственно, билеты подешевели на 11,8%», — следует из данных сервиса «Авиасейлс».

Примерно за эту же цену сургутяне смогут слетать в Питер и в конце июля. А наиболее выгодные перелеты из Нижневартовска в Санкт-Петербург приходятся тоже на конец июля и августа. Их стоимость варьируется от 10 до 12,5 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, куда жители ХМАО могут дешево слетать в июле. По информации OneTwoTrip, наиболее выгодными направлениями тогда стали Екатеринбург и Тюмень.

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В Ханты-Мансийском автономном округе упали цены на авиабилеты в Санкт-Петербург в конце августа. Перелет из Сургута в северную столицу подешевел более чем на 10%. «Стоимость перелета из Сургута в Санкт-Петербург на 20 августа в одну сторону составляет 9 330 рублей. До этого цена рейса была 10 585 рублей. Соответственно, билеты подешевели на 11,8%», — следует из данных сервиса «Авиасейлс». Примерно за эту же цену сургутяне смогут слетать в Питер и в конце июля. А наиболее выгодные перелеты из Нижневартовска в Санкт-Петербург приходятся тоже на конец июля и августа. Их стоимость варьируется от 10 до 12,5 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, куда жители ХМАО могут дешево слетать в июле. По информации OneTwoTrip, наиболее выгодными направлениями тогда стали Екатеринбург и Тюмень.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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