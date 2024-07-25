В Петербурге пропал велогонщик Никита Еськов: что известно об инциденте

В Петербурге пропал велогонщик Никита Еськов, к поискам подключились волонтеры
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Велогонщик Никита Еськов уехал из дома в неизвестном направлении (на фото в центре)
Велогонщик Никита Еськов уехал из дома в неизвестном направлении (на фото в центре) Фото:

В Петербурге волонтеры и полиция ищут мастера спорта международного класса и известного велогонщика 41-летнего Никиту Еськова. URA.RU в своем материале подробно рассказывает об этом.

В Санкт-Петербурге пропал знаменитый велогонщик Никита Еськов

В Санкт-Петербурге полиция и волонтеры ищут 41-летнего велогонщика Никиту Еськова, который пропал 20 дней назад после ссоры с близкими. Он уехал на автомобиле в неизвестном направлении и перестал выходить на связь. Заявление о пропаже подали в 54-й отдел полиции. Еськов, мастер спорта международного класса, выступает на соревнованиях с 2000 года и представлял различные команды.

Информация от поискового отряда "Лиза Алерт"

Согласно данным ориентировки, рост Никиты составляет 185 сантиметров, его телосложение нормальное, глаза серого цвета, а волосы русые. Информации о том, во что был одет спортсмен, нет.

Что известно о Никита Еськове

Никита Еськов – уроженец Ленинграда и мастер спорта международного класса по велоспорту. Свою карьеру в этом виде спорта он начал в 12 лет, а с 2002 года выступал на профессиональном уровне. Его отец рассказал, что у спортсмена были проблемы с алкоголем, однако недавно мужчина высказал желание вернуться к нормальной жизни, и после этого неожиданно исчез.

На звонки отвечает незнакомец

По словам отца спортсмена Николая, Еськов покинул дом несколько недель назад. Теперь, когда он пытается связаться с сыном, вместо него на звонки отвечает незнакомый мужчина, который требует деньги. Николай, будучи в отчаянии, согласился на сделку и был готов заплатить 10 тысяч рублей за информацию о местонахождении велогонщика. Однако в последний момент он передумал, объяснив свое решение страхом перед возможным привлечением полиции. В конечном итоге отец спортсмена решил обратиться к правоохранительным органам за помощью.

Алкоголь может быть причиной пропажи Еськова

Друг велогонщика Егор Луцкович сообщил о возможной причине его пропажи, связанной с алкогольной зависимостью. По словам Луцковича, Еськов лечился от этой зависимости и мог сбежать, чтобы избежать реабилитационного центра. На последней встрече около месяца назад спортсмен выглядел худым и бледным, его поведение вызывало беспокойство.

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В Петербурге волонтеры и полиция ищут мастера спорта международного класса и известного велогонщика 41-летнего Никиту Еськова. URA.RU в своем материале подробно рассказывает об этом. В Санкт-Петербурге пропал знаменитый велогонщик Никита Еськов В Санкт-Петербурге полиция и волонтеры ищут 41-летнего велогонщика Никиту Еськова, который пропал 20 дней назад после ссоры с близкими. Он уехал на автомобиле в неизвестном направлении и перестал выходить на связь. Заявление о пропаже подали в 54-й отдел полиции. Еськов, мастер спорта международного класса, выступает на соревнованиях с 2000 года и представлял различные команды. Информация от поискового отряда "Лиза Алерт" Согласно данным ориентировки, рост Никиты составляет 185 сантиметров, его телосложение нормальное, глаза серого цвета, а волосы русые. Информации о том, во что был одет спортсмен, нет. Что известно о Никита Еськове Никита Еськов – уроженец Ленинграда и мастер спорта международного класса по велоспорту. Свою карьеру в этом виде спорта он начал в 12 лет, а с 2002 года выступал на профессиональном уровне. Его отец рассказал, что у спортсмена были проблемы с алкоголем, однако недавно мужчина высказал желание вернуться к нормальной жизни, и после этого неожиданно исчез. На звонки отвечает незнакомец По словам отца спортсмена Николая, Еськов покинул дом несколько недель назад. Теперь, когда он пытается связаться с сыном, вместо него на звонки отвечает незнакомый мужчина, который требует деньги. Николай, будучи в отчаянии, согласился на сделку и был готов заплатить 10 тысяч рублей за информацию о местонахождении велогонщика. Однако в последний момент он передумал, объяснив свое решение страхом перед возможным привлечением полиции. В конечном итоге отец спортсмена решил обратиться к правоохранительным органам за помощью. Алкоголь может быть причиной пропажи Еськова Друг велогонщика Егор Луцкович сообщил о возможной причине его пропажи, связанной с алкогольной зависимостью. По словам Луцковича, Еськов лечился от этой зависимости и мог сбежать, чтобы избежать реабилитационного центра. На последней встрече около месяца назад спортсмен выглядел худым и бледным, его поведение вызывало беспокойство.
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