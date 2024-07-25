25 июля 2024

Врио губернатора ХМАО по пути в Радужный подвела погода. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за сложных метеоусловий главе региона придется добираться в Радужный наземным транспортом — вертолетный рейс отменили
Из-за сложных метеоусловий главе региона придется добираться в Радужный наземным транспортом — вертолетный рейс отменили Фото:

График рабочего визита врио губернатора ХМАО Руслана Кухарука в Радужный сдвигается. Как рассказал URA.RU источник в политическом истеблишменте округа, из-за сложных метеоусловий полет на вертолете из Нижневартовска, пришлось отменить, и главе региона приходится добираться до места назначения на автобусе.

«Кухарук по графику вылетел из Ханты-Мансийска в Нижневартовск на самолете. Там он должен был пересесть в вертолет, чтобы добраться до Радужного. Однако рейс отменили из-за нелетной погоды. В итоге, врио главы ХМАО вместе с делегаций отправился в Радужный на автобусе. Между городами 150 километров, и дорога займет порядка двух часов», — сообщает инсайдер.

Тем временем, местный политбомонд ожидает Кухарука в ДК «Нефтяник». Администрация, депутаты и представители бизнеса замечены в фойе, передает журналист URA.RU с места событий. Встреча должна была начаться в 10.30.

Запрос в департамент внутренней политики направлен. Ответ ожидается. Глава Радужного Сергей Жестовский не ответил на звонок журналиста агентства.

Тем временем, местный политбомонд ожидает Кухарука в ДК «Нефтяник». Администрация, депутаты и представители бизнеса замечены в фойе, передает журналист URA.RU с места событий. Встреча должна была начаться в 10.30.

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График рабочего визита врио губернатора ХМАО Руслана Кухарука в Радужный сдвигается. Как рассказал URA.RU источник в политическом истеблишменте округа, из-за сложных метеоусловий полет на вертолете из Нижневартовска, пришлось отменить, и главе региона приходится добираться до места назначения на автобусе. «Кухарук по графику вылетел из Ханты-Мансийска в Нижневартовск на самолете. Там он должен был пересесть в вертолет, чтобы добраться до Радужного. Однако рейс отменили из-за нелетной погоды. В итоге, врио главы ХМАО вместе с делегаций отправился в Радужный на автобусе. Между городами 150 километров, и дорога займет порядка двух часов», — сообщает инсайдер. Тем временем, местный политбомонд ожидает Кухарука в ДК «Нефтяник». Администрация, депутаты и представители бизнеса замечены в фойе, передает журналист URA.RU с места событий. Встреча должна была начаться в 10.30. Запрос в департамент внутренней политики направлен. Ответ ожидается. Глава Радужного Сергей Жестовский не ответил на звонок журналиста агентства. Тем временем, местный политбомонд ожидает Кухарука в ДК «Нефтяник». Администрация, депутаты и представители бизнеса замечены в фойе, передает журналист URA.RU с места событий. Встреча должна была начаться в 10.30.
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