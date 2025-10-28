Водитель из ХМАО отсудил полмиллиона рублей за незаконное увольнение

Водителя из ХМАО уволили, пока он ездил на похороны к родственнику Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Водитель, работавший в одной из транспортных компаний Нижневартовска (ХМАО), отсудил более полумиллиона рублей после увольнения за прогул. Он доказал, что уезжал на похороны близкого родственника и предупредил об этом руководство, говорится в судебных документах, с которыми ознакомилось URA.RU.

«Суд установил, что истец уведомил главного механика о причине отсутствия и намерении вернуться к работе, однако после возвращения не был допущен к исполнению обязанностей. Суд постановил признать увольнение незаконным, обязал работодателя изменить формулировку записи в трудовой книжке и взыскал в пользу работника 517,7 тысячи рублей компенсации», — указано в решении суда.

Водитель устроился работать в транспортную компанию Нижневартовска осенью 2024 года. Ему обещали зарплату 150 тысяч рублей в месяц и доплату за питание, но трудовой договор оформили не сразу.

В ноябре у мужчины умер близкий родственник. Он сообщил об этом главному механику и уехал на похороны с разрешения начальства. Через несколько дней водитель вернулся, однако на работу его не допустили.

Позже в электронной трудовой книжке он обнаружил запись, что уволен за прогул. Мужчина утверждал, что заявление об увольнении не писал.

Сотрудник компании обратился в суд, чтобы доказать, что действительно работал и уволен незаконно. Суд признал, что трудовые отношения существовали, а увольнение оформлено с нарушениями. Формулировку «за прогул» заменили на «по собственному желанию». Также признали недействительными сведения, отправленные компанией в пенсионный фонд. Работодателя заставили выплатить работнику компенсацию за время, когда он не мог работать, за неиспользованный отпуск и моральный вред.