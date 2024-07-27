Когда произошел пожар, в здании находились покупатели (архивное фото)
В курганском магазине «Лента» вечером 27 июля произошло возгорание проводки. Об этом URA.RU рассказали очевидцы.
«Проводка в „Ленте“ вспыхнула внезапно. Все случилось вблизи касс. Что было дальше — неизвестно, мы быстро ушли из магазина», — пояснил собеседник информационного агентства.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в ГУ МЧС России по Курганской области. Ответ ожидается.
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