27 июля 2024
26 июля 2024

В Кургане в магазине «Лента» на глазах посетителей вспыхнула проводка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Когда произошел пожар, в здании находились покупатели (архивное фото)
Когда произошел пожар, в здании находились покупатели (архивное фото) Фото:

В курганском магазине «Лента» вечером 27 июля произошло возгорание проводки. Об этом URA.RU рассказали очевидцы.

«Проводка в „Ленте“ вспыхнула внезапно. Все случилось вблизи касс. Что было дальше — неизвестно, мы быстро ушли из магазина», — пояснил собеседник информационного агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в ГУ МЧС России по Курганской области. Ответ ожидается.

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В курганском магазине «Лента» вечером 27 июля произошло возгорание проводки. Об этом URA.RU рассказали очевидцы. «Проводка в „Ленте“ вспыхнула внезапно. Все случилось вблизи касс. Что было дальше — неизвестно, мы быстро ушли из магазина», — пояснил собеседник информационного агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в ГУ МЧС России по Курганской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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