Бельгия отказалась изымать российские активы

Бельгия требует гарантий от Евросоюза перед изъятием российских активов
Бельгия требует гарантий от Евросоюза перед изъятием российских активов
Бельгия продолжает отказываться от изъятия российских активов, находящихся в ее юрисдикции, до получения гарантий от всех стран Евросоюза о разделе возможных финансовых рисков. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер на саммите Европейского политического сообщества.

«Я им заявил, что нужны подписи лидеров всех стран ЕС под обязательством разделять все финансовые риски», — сказал Барт Де Вевер в беседе с журналистами, его слова передает ТАСС. Премьер подчеркнул, что активы, находящиеся на площадке Euroclear, приносят доход и налоги в бюджет Бельгии. Бельгия опасается серьезных последствий в случае одностороннего решения о присвоении российских активов еще и потому, что это грозит изъятием бельгийских активов по всему миру в качестве компенсации за утраченные Россией средства.

После начала спецоперации на Украине Европа заморозила находящиеся на ее счетах российские активы на сумму в 300 миллиардов долларов. В настоящее время на счетах международной депозитарной системы Euroclear в Бельгии заморожено около 210 миллиардов долларов российских активов. Оставшаяся часть средств — примерно 90 миллиардов долларов — находится в США и других странах «Большой семерки».

Ранее страны ЕС перечислили Украине очередной транш за счет доходов от замороженных российских активов, сообщает «Национальная служба новостей». Сумма перевода составила 4 млрд рублей. Российский МИД неоднократно предупреждал о готовности немедленно принять ответные меры в случае конфискации западными странами российских средств.

