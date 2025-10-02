Бельгия отказалась изымать российские активы

Бельгия продолжает отказываться от изъятия российских активов, находящихся в ее юрисдикции, до получения гарантий от всех стран Евросоюза о разделе возможных финансовых рисков. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер на саммите Европейского политического сообщества.
«Я им заявил, что нужны подписи лидеров всех стран ЕС под обязательством разделять все финансовые риски», — сказал Барт Де Вевер в беседе с журналистами, его слова передает ТАСС. Премьер подчеркнул, что активы, находящиеся на площадке Euroclear, приносят доход и налоги в бюджет Бельгии. Бельгия опасается серьезных последствий в случае одностороннего решения о присвоении российских активов еще и потому, что это грозит изъятием бельгийских активов по всему миру в качестве компенсации за утраченные Россией средства.
После начала спецоперации на Украине Европа заморозила находящиеся на ее счетах российские активы на сумму в 300 миллиардов долларов. В настоящее время на счетах международной депозитарной системы Euroclear в Бельгии заморожено около 210 миллиардов долларов российских активов. Оставшаяся часть средств — примерно 90 миллиардов долларов — находится в США и других странах «Большой семерки».
Ранее страны ЕС перечислили Украине очередной транш за счет доходов от замороженных российских активов, сообщает «Национальная служба новостей». Сумма перевода составила 4 млрд рублей. Российский МИД неоднократно предупреждал о готовности немедленно принять ответные меры в случае конфискации западными странами российских средств.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.