27 июля 2024
26 июля 2024

В ХМАО спасатели обнаружили тело утонувшего мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
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Тело утонувшего югорчанина водолазы нашли в водоеме, где купание запрещено
Тело утонувшего югорчанина водолазы нашли в водоеме, где купание запрещено Фото:

В Сургуте (ХМАО) в ночь на 28 июля местный житель отправился купаться на водохранилище в районе СОТ «Буровик». В окружном управлении МЧС сообщили, что тело утонувшего мужчины рано утром обнаружили водолазы.

«28 июля около 4:00 часов во время купания на водохранилище в районе садово-огороднического товарищества „Буровик“ утонул мужчина. Ранним утром водолазы обнаружили тело утонувшего», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что трагедия произошла на водоеме, не предназначенном для купания. В настоящее время на месте работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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В Сургуте (ХМАО) в ночь на 28 июля местный житель отправился купаться на водохранилище в районе СОТ «Буровик». В окружном управлении МЧС сообщили, что тело утонувшего мужчины рано утром обнаружили водолазы. «28 июля около 4:00 часов во время купания на водохранилище в районе садово-огороднического товарищества „Буровик“ утонул мужчина. Ранним утром водолазы обнаружили тело утонувшего», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что трагедия произошла на водоеме, не предназначенном для купания. В настоящее время на месте работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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