В ХМАО спасатели обнаружили тело утонувшего мужчины

В Сургуте (ХМАО) в ночь на 28 июля местный житель отправился купаться на водохранилище в районе СОТ «Буровик». В окружном управлении МЧС сообщили, что тело утонувшего мужчины рано утром обнаружили водолазы.
«28 июля около 4:00 часов во время купания на водохранилище в районе садово-огороднического товарищества „Буровик“ утонул мужчина. Ранним утром водолазы обнаружили тело утонувшего», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что трагедия произошла на водоеме, не предназначенном для купания. В настоящее время на месте работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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