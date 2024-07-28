Изменявшие женам мужчины признались, что их толкнуло на неверность

SuperJob: каждый девятый россиянин признался в супружеской неверности

28 июля 2024 в 12:27 Размер текста - 17 +

Связи на стороне чаще допускают мужчины, чем женщины, говорится в исследовании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мужчины, изменявшие своим женам, считают, что основными причинами их неверности являются жажда новизны и физиология. Согласно статистике, каждый девятый россиянин хотя бы раз изменял. Это выяснилось в ходе опроса SuperJob. «Мужчины чаще объясняют свою неверность жаждой новизны и физиологией», — заявили РИА Новости со ссылкой на исследование SuperJob. По данным опроса, основной причиной измен для всех людей являются семейные проблемы (14%), однако так свою неверность объясняют в основном женщины. На втором месте — жажда новизны (12%), на третьем — влюбленность или физиология (9%). Также исследование показало, что каждый девятый россиянин, имевший опыт семейных отношений, хотя бы раз изменял супругу или супруге. При этом «мужчины в два раза чаще женщин допускают связи на стороне: 14% и 7% соответственно». Согласно опросу, 76% респондентов считают, что «преданная сторона» должна разорвать отношения. Следует отметить, что мужчины в этом вопросе гораздо категоричнее женщин: среди них более популярно мнение, что за изменой должен последовать развод. По данным исследования международного агентства World Population Review, россияне занимают седьмое место в мировом рейтинге по изменам в браке. Изменой в ходе опроса было принято считать секс с другим человеком без разрешения постоянного партнера. Эту информацию передает МК.RU . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мужчины, изменявшие своим женам, считают, что основными причинами их неверности являются жажда новизны и физиология. Согласно статистике, каждый девятый россиянин хотя бы раз изменял. Это выяснилось в ходе опроса SuperJob. «Мужчины чаще объясняют свою неверность жаждой новизны и физиологией», — заявили РИА Новости со ссылкой на исследование SuperJob. По данным опроса, основной причиной измен для всех людей являются семейные проблемы (14%), однако так свою неверность объясняют в основном женщины. На втором месте — жажда новизны (12%), на третьем — влюбленность или физиология (9%). Также исследование показало, что каждый девятый россиянин, имевший опыт семейных отношений, хотя бы раз изменял супругу или супруге. При этом «мужчины в два раза чаще женщин допускают связи на стороне: 14% и 7% соответственно». Согласно опросу, 76% респондентов считают, что «преданная сторона» должна разорвать отношения. Следует отметить, что мужчины в этом вопросе гораздо категоричнее женщин: среди них более популярно мнение, что за изменой должен последовать развод. По данным исследования международного агентства World Population Review, россияне занимают седьмое место в мировом рейтинге по изменам в браке. Изменой в ходе опроса было принято считать секс с другим человеком без разрешения постоянного партнера. Эту информацию передает МК.RU.