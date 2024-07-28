Изменявшие женам мужчины признались, что их толкнуло на неверность

SuperJob: каждый девятый россиянин признался в супружеской неверности
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мисс Екатеринбург - 2018 , отношения, мужчина и женщина
Связи на стороне чаще допускают мужчины, чем женщины, говорится в исследовании Фото:

Мужчины, изменявшие своим женам, считают, что основными причинами их неверности являются жажда новизны и физиология. Согласно статистике, каждый девятый россиянин хотя бы раз изменял. Это выяснилось в ходе опроса SuperJob.

«Мужчины чаще объясняют свою неверность жаждой новизны и физиологией», — заявили РИА Новости со ссылкой на исследование SuperJob. По данным опроса, основной причиной измен для всех людей являются семейные проблемы (14%), однако так свою неверность объясняют в основном женщины. На втором месте — жажда новизны (12%), на третьем — влюбленность или физиология (9%).

Также исследование показало, что каждый девятый россиянин, имевший опыт семейных отношений, хотя бы раз изменял супругу или супруге. При этом «мужчины в два раза чаще женщин допускают связи на стороне: 14% и 7% соответственно».

Согласно опросу, 76% респондентов считают, что «преданная сторона» должна разорвать отношения. Следует отметить, что мужчины в этом вопросе гораздо категоричнее женщин: среди них более популярно мнение, что за изменой должен последовать развод.

По данным исследования международного агентства World Population Review, россияне занимают седьмое место в мировом рейтинге по изменам в браке. Изменой в ходе опроса было принято считать секс с другим человеком без разрешения постоянного партнера. Эту информацию передает МК.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мужчины, изменявшие своим женам, считают, что основными причинами их неверности являются жажда новизны и физиология. Согласно статистике, каждый девятый россиянин хотя бы раз изменял. Это выяснилось в ходе опроса SuperJob. «Мужчины чаще объясняют свою неверность жаждой новизны и физиологией», — заявили РИА Новости со ссылкой на исследование SuperJob. По данным опроса, основной причиной измен для всех людей являются семейные проблемы (14%), однако так свою неверность объясняют в основном женщины. На втором месте — жажда новизны (12%), на третьем — влюбленность или физиология (9%). Также исследование показало, что каждый девятый россиянин, имевший опыт семейных отношений, хотя бы раз изменял супругу или супруге. При этом «мужчины в два раза чаще женщин допускают связи на стороне: 14% и 7% соответственно». Согласно опросу, 76% респондентов считают, что «преданная сторона» должна разорвать отношения. Следует отметить, что мужчины в этом вопросе гораздо категоричнее женщин: среди них более популярно мнение, что за изменой должен последовать развод. По данным исследования международного агентства World Population Review, россияне занимают седьмое место в мировом рейтинге по изменам в браке. Изменой в ходе опроса было принято считать секс с другим человеком без разрешения постоянного партнера. Эту информацию передает МК.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...