Полсотни населенных пунктов Дагестана остались без света

28 июля 2024 в 21:08 Размер текста - 17 +

Из-за аварии на электросетях часть Дагестана была обесточена Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Республике Дагестан из-за аварии на линиях электропередачи 49 населенных пунктов остались без света. Об этом сообщили в управлении МЧС России по региону. «На контроле ГУ МЧС России по РД: Аварийные отключения электроснабжения в 49 населенных пунктах в Ахтынском (4 села), Курахском (11), Рутульском (26), Кайтагском (2) и Лакском (6) районах республики», — говорится в сообщении. Информацию приводит «Интерфакс». Сейчас в регионе проходят восстановительные работы. Днем ранее сообщалось, что свет выключился в 130 населенных пунктах республики. Без электроэнергии остались более 62 тысяч человек. Для устранения проблемы были привлечены 1 бригад и 44 человека. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Республике Дагестан из-за аварии на линиях электропередачи 49 населенных пунктов остались без света. Об этом сообщили в управлении МЧС России по региону. «На контроле ГУ МЧС России по РД: Аварийные отключения электроснабжения в 49 населенных пунктах в Ахтынском (4 села), Курахском (11), Рутульском (26), Кайтагском (2) и Лакском (6) районах республики», — говорится в сообщении. Информацию приводит «Интерфакс». Сейчас в регионе проходят восстановительные работы. Днем ранее сообщалось, что свет выключился в 130 населенных пунктах республики. Без электроэнергии остались более 62 тысяч человек. Для устранения проблемы были привлечены 1 бригад и 44 человека.