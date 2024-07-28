Полсотни населенных пунктов Дагестана остались без света

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер на объектах энергоснабжения «Россети Урал». Челябинск, провода, россети, напряжение, электросети, подстанция, энергетика, изоляторы, челябэнерго, электричество, энергоснабжение, энергосети
Из-за аварии на электросетях часть Дагестана была обесточена Фото:

В Республике Дагестан из-за аварии на линиях электропередачи 49 населенных пунктов остались без света. Об этом сообщили в управлении МЧС России по региону.

«На контроле ГУ МЧС России по РД: Аварийные отключения электроснабжения в 49 населенных пунктах в Ахтынском (4 села), Курахском (11), Рутульском (26), Кайтагском (2) и Лакском (6) районах республики», — говорится в сообщении. Информацию приводит «Интерфакс». Сейчас в регионе проходят восстановительные работы.

Днем ранее сообщалось, что свет выключился в 130 населенных пунктах республики. Без электроэнергии остались более 62 тысяч человек. Для устранения проблемы были привлечены 1 бригад и 44 человека.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Республике Дагестан из-за аварии на линиях электропередачи 49 населенных пунктов остались без света. Об этом сообщили в управлении МЧС России по региону. «На контроле ГУ МЧС России по РД: Аварийные отключения электроснабжения в 49 населенных пунктах в Ахтынском (4 села), Курахском (11), Рутульском (26), Кайтагском (2) и Лакском (6) районах республики», — говорится в сообщении. Информацию приводит «Интерфакс». Сейчас в регионе проходят восстановительные работы. Днем ранее сообщалось, что свет выключился в 130 населенных пунктах республики. Без электроэнергии остались более 62 тысяч человек. Для устранения проблемы были привлечены 1 бригад и 44 человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...