Полсотни населенных пунктов Дагестана остались без света

В Республике Дагестан из-за аварии на линиях электропередачи 49 населенных пунктов остались без света. Об этом сообщили в управлении МЧС России по региону.
«На контроле ГУ МЧС России по РД: Аварийные отключения электроснабжения в 49 населенных пунктах в Ахтынском (4 села), Курахском (11), Рутульском (26), Кайтагском (2) и Лакском (6) районах республики», — говорится в сообщении. Информацию приводит «Интерфакс». Сейчас в регионе проходят восстановительные работы.
Днем ранее сообщалось, что свет выключился в 130 населенных пунктах республики. Без электроэнергии остались более 62 тысяч человек. Для устранения проблемы были привлечены 1 бригад и 44 человека.
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