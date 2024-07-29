Baza: полуметровый металлический прут пронзил мужчину в Подмосковье

В Подмосковье мужчина выжил после того, как полуметровый металлический прут пронзил его тело. Инцидент произошел в Луховицах. Острие прута проткнуло подмышку пострадавшего.
«Полуметровый металлический прут насквозь пронзил мужчину в Луховицах и торчал у него из подмышки», — сообщает telegram-канал Baza. Прут был длиной 60 сантиметров и диаметром 10 миллиметров.
По словам мужчины, он упал на стройматериалы, что и привело к несчастному случаю. Прут прошел сквозь область подмышки, между первым ребром и ключицей, добравшись до задней поверхности шеи. Пострадавший не повредил жизненно важные органы и крупные сосуды.
Медики Луховицкой больницы незамедлительно провели операцию. После хирургического вмешательства состояние пациента стало постепенно улучшаться. В настоящее время мужчина успешно восстанавливается и продолжает лечение на дому, передали в telegram-канале.
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