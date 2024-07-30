Корпорация «Ростех» увеличила объемы производства военной техники для нужд СВО. В серийное производство поставлены самолеты, вертолеты и танки. Об этом сообщил глава корпорации Сергей Чемезов во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.
«Для нужд Минобороны поставлены новые серийные самолеты Су-34, Су-57, Су-35, Ил-76, Як-130, вертолеты Ми-28, Ка-52, танки Т-90М „Прорыв“. Увеличены объемы производства военной техники, самоходной артиллерии и боеприпасов», — сказал Чемезов во время отчета. «Ростех» — основной исполнитель гособоронзаказа.
Кроме этого, Чемезов доложил о модернизации пороховых заводов. По его словам, на ремонты выделены десятки миллиардов рублей.
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