«Ростех» увеличил объемы производства военной техники для СВО. Видео

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Летно-тактические учения многофункционального истребителя-бомбандировщика СУ-34 на аэродроме Шагол. Челябинск , аэродром, ввс россии, су-34, инженеры, авиационный комплекс
«Ростех» поставил на серийное производство истребители, вертолеты и танки «Прорыв» Фото:
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Корпорация «Ростех» увеличила объемы производства военной техники для нужд СВО. В серийное производство поставлены самолеты, вертолеты и танки. Об этом сообщил глава корпорации Сергей Чемезов во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Для нужд Минобороны поставлены новые серийные самолеты Су-34, Су-57, Су-35, Ил-76, Як-130, вертолеты Ми-28, Ка-52, танки Т-90М „Прорыв“. Увеличены объемы производства военной техники, самоходной артиллерии и боеприпасов», — сказал Чемезов во время отчета. «Ростех» — основной исполнитель гособоронзаказа.

Кроме этого, Чемезов доложил о модернизации пороховых заводов. По его словам, на ремонты выделены десятки миллиардов рублей.

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Корпорация «Ростех» увеличила объемы производства военной техники для нужд СВО. В серийное производство поставлены самолеты, вертолеты и танки. Об этом сообщил глава корпорации Сергей Чемезов во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным. «Для нужд Минобороны поставлены новые серийные самолеты Су-34, Су-57, Су-35, Ил-76, Як-130, вертолеты Ми-28, Ка-52, танки Т-90М „Прорыв“. Увеличены объемы производства военной техники, самоходной артиллерии и боеприпасов», — сказал Чемезов во время отчета. «Ростех» — основной исполнитель гособоронзаказа. Кроме этого, Чемезов доложил о модернизации пороховых заводов. По его словам, на ремонты выделены десятки миллиардов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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