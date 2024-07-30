Врио губернатора ХМАО рассказал про любимый северный деликатес

Кухарук заявил, что является амбассадором сосьвинской селедки
© Служба новостей «URA.RU»
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Кухарук заявил, что обожает сосьвинскую селедку
Кухарук заявил, что обожает сосьвинскую селедку Фото:

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук признался, что обожает сосьвинскую селедку. Глава региона заявил, что считает себя амбассадором этого югорского деликатеса на встрече с руководящей командой Березовского района.

«Я являюсь амбассадором сосьвинской селедки. Гостям, которые в свое время приезжали в Тюмень из Москвы и других городов, рассказывал, что сосьвинская селедка — это единственная селедка, которая водится в пресной воде. <...> Тоже работаю на ваше предприятие, в том числе, чтобы рассказывать про продукцию Березовского района», — говорит Кухарук на видео, опубликованном в telegram-канале портала NEFT.

Новый глава ХМАО также вспомнил про Сергея Собянина, который также хвалит югорскую селедку. По словам Кухарука, благодаря вкусовым предпочтениям нынешнего мэра Москвы, в меню тюменских и столичных ресторанов появился северный деликатес.

Рыба, известная как сосьвинская селедка, называется тугун. Она обитает в реке Северная Сосьва в Березовском районе ХМАО. Блюдо подают к столу в слабосоленом виде. Югорский деликатес претендует на главное национальное блюдо престижной туристической премии Russian Travel Awards.

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Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук признался, что обожает сосьвинскую селедку. Глава региона заявил, что считает себя амбассадором этого югорского деликатеса на встрече с руководящей командой Березовского района. «Я являюсь амбассадором сосьвинской селедки. Гостям, которые в свое время приезжали в Тюмень из Москвы и других городов, рассказывал, что сосьвинская селедка — это единственная селедка, которая водится в пресной воде. <...> Тоже работаю на ваше предприятие, в том числе, чтобы рассказывать про продукцию Березовского района», — говорит Кухарук на видео, опубликованном в telegram-канале портала NEFT. Новый глава ХМАО также вспомнил про Сергея Собянина, который также хвалит югорскую селедку. По словам Кухарука, благодаря вкусовым предпочтениям нынешнего мэра Москвы, в меню тюменских и столичных ресторанов появился северный деликатес. Рыба, известная как сосьвинская селедка, называется тугун. Она обитает в реке Северная Сосьва в Березовском районе ХМАО. Блюдо подают к столу в слабосоленом виде. Югорский деликатес претендует на главное национальное блюдо престижной туристической премии Russian Travel Awards.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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