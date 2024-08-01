В ЯНАО назвали даты отключения горячей воды

В Ноябрьске (ЯНАО) с пятого по 15 августа отключают горячее водоснабжение. На сетях коммунальные службы будут проводить плановые работы, сообщает АО «Энерго Газ Ноябрьск».
«Как сообщает АО „Энерго Газ Ноябрьск“, на время проведения плановых работ на сетях ТВС в микрорайонах города не будет горячей воды с пятого по 15 августа», — пишут авторы telegram-канала «Ноябрьск. Официально».
Ранее URA.RU сообщало, что в Аксарке (ЯНАО) 26 июля с утра и до вечера не будет холодной воды в связи с ремонтными работами. Также агенство сообщало, что на Ямале Роспотребнадзор нашел превышение показателей железа и марганца в воде некоторых населенных пунктов.
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В Ноябрьске (ЯНАО) с пятого по 15 августа отключают горячее водоснабжение. На сетях коммунальные службы будут проводить плановые работы, сообщает АО «Энерго Газ Ноябрьск». «Как сообщает АО „Энерго Газ Ноябрьск“, на время проведения плановых работ на сетях ТВС в микрорайонах города не будет горячей воды с пятого по 15 августа», — пишут авторы telegram-канала «Ноябрьск. Официально». Ранее URA.RU сообщало, что в Аксарке (ЯНАО) 26 июля с утра и до вечера не будет холодной воды в связи с ремонтными работами. Также агенство сообщало, что на Ямале Роспотребнадзор нашел превышение показателей железа и марганца в воде некоторых населенных пунктов.