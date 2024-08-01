Путин помиловал всех заключенных, которых отдал Западу

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Владимир Путин помиловал Гершковича Фото:

Президент России Владимир Путин помиловал всех заключенных, которых Россия отдала Западу. Такой указ появился на сайте Кремля.

«Подписал указы о помиловании Уилана Пола, Гершковича Эвана, Кара-Мурзы Владимира (признан иноагентом в РФ), Ильи Яшина (признан иноагентов)», — говорится на сайте Кремля.

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Президент России Владимир Путин помиловал всех заключенных, которых Россия отдала Западу. Такой указ появился на сайте Кремля. «Подписал указы о помиловании Уилана Пола, Гершковича Эвана, Кара-Мурзы Владимира (признан иноагентом в РФ), Ильи Яшина (признан иноагентов)», — говорится на сайте Кремля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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