Путин помиловал всех заключенных, которых отдал Западу

01 августа 2024 в 22:06 Размер текста - 17 +

Владимир Путин помиловал Гершковича Фото: Анна Майорова © URA.RU Президент России Владимир Путин помиловал всех заключенных, которых Россия отдала Западу. Такой указ появился на сайте Кремля. «Подписал указы о помиловании Уилана Пола, Гершковича Эвана, Кара-Мурзы Владимира (признан иноагентом в РФ), Ильи Яшина (признан иноагентов)», — говорится на сайте Кремля . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин помиловал всех заключенных, которых Россия отдала Западу. Такой указ появился на сайте Кремля. «Подписал указы о помиловании Уилана Пола, Гершковича Эвана, Кара-Мурзы Владимира (признан иноагентом в РФ), Ильи Яшина (признан иноагентов)», — говорится на сайте Кремля.