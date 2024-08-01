Путин помиловал всех заключенных, которых отдал Западу

Владимир Путин помиловал Гершковича
Президент России Владимир Путин помиловал всех заключенных, которых Россия отдала Западу. Такой указ появился на сайте Кремля.
«Подписал указы о помиловании Уилана Пола, Гершковича Эвана, Кара-Мурзы Владимира (признан иноагентом в РФ), Ильи Яшина (признан иноагентов)», — говорится на сайте
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