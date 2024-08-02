Челябинцам пообещали устранить аварию во дворе, где детскую площадку топит фекалиями

Жителям многоквартирного дома на улице Молодогвардейцев в Челябинске, где детскую площадку продолжительное время топит фекалиями, устранят коммунальную аварию до 5 августа. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрация города.
«Силами муниципального предприятия „Производственное объединение водоснабжения и водоотведения“ были выполнены работы по замене участка приемного трубопровода на Молодогвардейцев, 23. В связи с погодными условиями работы по замене следующего участка трубопровода и ремонта смотрового колодца запланировано выполнить до 5 августа 2024 года», — прокомментировали в пресс-службе мэрии Челябинска.
Как сообщало URA.RU, сразу нескольких многоквартирных домов потребовали устранить аварию на трубах канализации, которая привела к затоплению детской площадки по улице Молодогвардейцев и подвала по Комсомольскому проспекту. По словам челябинцев, потоп в помещениях устранен не был, акты о затоплении — не составлены.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!