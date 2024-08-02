02 августа 2024

Челябинцам пообещали устранить аварию во дворе, где детскую площадку топит фекалиями

Челябинцам, чья площадка утонула в канализации, устранят аварию до 5 августа
© Служба новостей «URA.RU»
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Обзорная по городу. Пермь , люк, канализация, дорожный конус, ливневки
График ремонта канализации скорректировали из-за погодных условий (архивное фото) Фото:

Жителям многоквартирного дома на улице Молодогвардейцев в Челябинске, где детскую площадку продолжительное время топит фекалиями, устранят коммунальную аварию до 5 августа. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрация города.

«Силами муниципального предприятия „Производственное объединение водоснабжения и водоотведения“ были выполнены работы по замене участка приемного трубопровода на Молодогвардейцев, 23. В связи с погодными условиями работы по замене следующего участка трубопровода и ремонта смотрового колодца запланировано выполнить до 5 августа 2024 года», — прокомментировали в пресс-службе мэрии Челябинска.

Как сообщало URA.RU, сразу нескольких многоквартирных домов потребовали устранить аварию на трубах канализации, которая привела к затоплению детской площадки по улице Молодогвардейцев и подвала по Комсомольскому проспекту. По словам челябинцев, потоп в помещениях устранен не был, акты о затоплении — не составлены.

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Жителям многоквартирного дома на улице Молодогвардейцев в Челябинске, где детскую площадку продолжительное время топит фекалиями, устранят коммунальную аварию до 5 августа. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрация города. «Силами муниципального предприятия „Производственное объединение водоснабжения и водоотведения“ были выполнены работы по замене участка приемного трубопровода на Молодогвардейцев, 23. В связи с погодными условиями работы по замене следующего участка трубопровода и ремонта смотрового колодца запланировано выполнить до 5 августа 2024 года», — прокомментировали в пресс-службе мэрии Челябинска. Как сообщало URA.RU, сразу нескольких многоквартирных домов потребовали устранить аварию на трубах канализации, которая привела к затоплению детской площадки по улице Молодогвардейцев и подвала по Комсомольскому проспекту. По словам челябинцев, потоп в помещениях устранен не был, акты о затоплении — не составлены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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