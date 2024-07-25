В Челябинске затопило фекалиями детскую площадку

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Наталья Котова на выездном совещании по благоустройству Металлургического района. Челябинск, детская площадка
Жители просят устранить аварию Фото:

В Челябинске жители сразу нескольких многоквартирных домов по улице Молодогвардейцев потребовали устранить аварию на трубах канализации, которая привела к затоплению фекалиями детской площадки и подвала дома. Об этом они сообщили URA.RU.

«Во дворе дома №23 по улице Молодогвардейцев уже неделю бьет фонтан фекалий, затоплена детская площадка и подвал дома №42б по Комсомольскому проспекту. Накануне техники УК „Урал сити“ пришли посмотреть, что-то сделали и фонтан изчез, но они так делают очень часто, минимум раз в месяц», — рассказала URA.RU жительница дома Евгения.

Соседи сообщили о невыносимом запахе канализации, который поднимается от детской площадки и из подвала. По их словам, потоп в помещениях до сих пор не устранен, акты о затоплении не составлены. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе администрации города, к моменту публикации ответ на него не поступал.

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В Челябинске жители сразу нескольких многоквартирных домов по улице Молодогвардейцев потребовали устранить аварию на трубах канализации, которая привела к затоплению фекалиями детской площадки и подвала дома. Об этом они сообщили URA.RU. «Во дворе дома №23 по улице Молодогвардейцев уже неделю бьет фонтан фекалий, затоплена детская площадка и подвал дома №42б по Комсомольскому проспекту. Накануне техники УК „Урал сити“ пришли посмотреть, что-то сделали и фонтан изчез, но они так делают очень часто, минимум раз в месяц», — рассказала URA.RU жительница дома Евгения. Соседи сообщили о невыносимом запахе канализации, который поднимается от детской площадки и из подвала. По их словам, потоп в помещениях до сих пор не устранен, акты о затоплении не составлены. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе администрации города, к моменту публикации ответ на него не поступал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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