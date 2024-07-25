В Челябинске затопило фекалиями детскую площадку

Жители просят устранить аварию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске жители сразу нескольких многоквартирных домов по улице Молодогвардейцев потребовали устранить аварию на трубах канализации, которая привела к затоплению фекалиями детской площадки и подвала дома. Об этом они сообщили URA.RU.

«Во дворе дома №23 по улице Молодогвардейцев уже неделю бьет фонтан фекалий, затоплена детская площадка и подвал дома №42б по Комсомольскому проспекту. Накануне техники УК „Урал сити“ пришли посмотреть, что-то сделали и фонтан изчез, но они так делают очень часто, минимум раз в месяц», — рассказала URA.RU жительница дома Евгения.

Соседи сообщили о невыносимом запахе канализации, который поднимается от детской площадки и из подвала. По их словам, потоп в помещениях до сих пор не устранен, акты о затоплении не составлены. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе администрации города, к моменту публикации ответ на него не поступал.