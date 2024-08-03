Двоих сотрудников ЦБ РФ задержали за кражу денег в особо крупном размере

03 августа 2024 в 15:18 Размер текста - 17 +

Двух сотрудников ЦБ задержали за похищение денег, которые должны были быть уничтожены Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Двоих сотрудников Южного главного управления ЦБ РФ задержали за кражу денег, которые они должны были уничтожить. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Двое сотрудников Центрального банка России задержаны за махинации с ветхими купюрами», — передает telegram-канал. Они подозреваются в похищении денег, которые должны были пойти на уничтожение. Сотрудники спецслужб задержали двух инженеров Южного главного управления Центрального банка РФ, 36-летнего Андрея Тишенского и 49-летнего Сергея Процко. По информации следствия, инженеры украли почти 2000 купюр номиналом 5000 рублей, общей суммой 9 770 000 рублей. Преступление было совершено в здании Банка России, где деньги должны были быть уничтожены с помощью специальной машины со шредером. Точная дата кражи не установлена, но пропажа была замечена в июле. В ходе обыска у подозреваемых были найдены старые денежные купюры на общую сумму свыше 100 миллионов рублей. На данный момент по факту кражи возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 Уголовного Кодекса РФ, которая предусматривает ответственность за кражу, совершенную группой лиц в особо крупном размере. URA.RU направило запрос в пресс-службу Центрального Банка. На момент публикации материала ответа не поступило. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Двоих сотрудников Южного главного управления ЦБ РФ задержали за кражу денег, которые они должны были уничтожить. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Двое сотрудников Центрального банка России задержаны за махинации с ветхими купюрами», — передает telegram-канал. Они подозреваются в похищении денег, которые должны были пойти на уничтожение. Сотрудники спецслужб задержали двух инженеров Южного главного управления Центрального банка РФ, 36-летнего Андрея Тишенского и 49-летнего Сергея Процко. По информации следствия, инженеры украли почти 2000 купюр номиналом 5000 рублей, общей суммой 9 770 000 рублей. Преступление было совершено в здании Банка России, где деньги должны были быть уничтожены с помощью специальной машины со шредером. Точная дата кражи не установлена, но пропажа была замечена в июле. В ходе обыска у подозреваемых были найдены старые денежные купюры на общую сумму свыше 100 миллионов рублей. На данный момент по факту кражи возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 Уголовного Кодекса РФ, которая предусматривает ответственность за кражу, совершенную группой лиц в особо крупном размере. URA.RU направило запрос в пресс-службу Центрального Банка. На момент публикации материала ответа не поступило.