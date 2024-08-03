Пострадавшего в драке чемпиона Европы по боксу Двали отказывались оперировать

РИАН: боксеру Двали, потерявшему глаз в драке, согласился помочь один хирург

03 августа 2024 в 17:10 Размер текста - 17 +

Дмитрию Двали (на фото), предварительно, проведут операцию во вторник или среду, заявил его тренер Щелок Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Некоторые хирурги не согласились проводить операцию на глазу чемпиону Европы по боксу Дмитрию Двали, ранение он получил во время драки на набережной в Феодосии. Однако специалист из московской частной клиники согласился на это, в понедельник Дмитрий будет отправлен в больницу, сообщил тренер спортсмена Иван Щелок. «Сейчас Дмитрий чувствует себя нормально, насколько это возможно в такой ситуации. Но стоит вопрос о скорейшем проведении операции. Некоторые хирурги отказались ее делать, а один специалист из серьезной частной клиники в Москве согласился», — заявил Щелок. Его слова передает РИА Новости. Согласившийся помочь хирург сообщил, что он попробует использовать шансы сохранить зрение спортсмену, если таковые имеются. В понедельник пострадавший будет переведен в клинику, а, по предварительным данным, во вторник или среду ему будет проведена операция. Ранее по факту драки с участием Двали было возбужден уголовное дело по статье «хулиганство». Следственный комитет России также ходатайствует о передаче дела в его ведение, передает MK.RU. Сама драка произошла из-за того, что Дмитрий Двали заступился за мальчика, которого избивала толпа мужчин в Феодосии. Во время драки спортсмену выбили глаз, ему диагностировали перелом орбитальной кости. Мужчина обратился в полицию с заявлением, на данный момент правоохранители ищут подозреваемых. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Некоторые хирурги не согласились проводить операцию на глазу чемпиону Европы по боксу Дмитрию Двали, ранение он получил во время драки на набережной в Феодосии. Однако специалист из московской частной клиники согласился на это, в понедельник Дмитрий будет отправлен в больницу, сообщил тренер спортсмена Иван Щелок. «Сейчас Дмитрий чувствует себя нормально, насколько это возможно в такой ситуации. Но стоит вопрос о скорейшем проведении операции. Некоторые хирурги отказались ее делать, а один специалист из серьезной частной клиники в Москве согласился», — заявил Щелок. Его слова передает РИА Новости. Согласившийся помочь хирург сообщил, что он попробует использовать шансы сохранить зрение спортсмену, если таковые имеются. В понедельник пострадавший будет переведен в клинику, а, по предварительным данным, во вторник или среду ему будет проведена операция. Ранее по факту драки с участием Двали было возбужден уголовное дело по статье «хулиганство». Следственный комитет России также ходатайствует о передаче дела в его ведение, передает MK.RU. Сама драка произошла из-за того, что Дмитрий Двали заступился за мальчика, которого избивала толпа мужчин в Феодосии. Во время драки спортсмену выбили глаз, ему диагностировали перелом орбитальной кости. Мужчина обратился в полицию с заявлением, на данный момент правоохранители ищут подозреваемых.