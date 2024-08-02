02 августа 2024

«Фонд 2020» супруги челябинского губернатора закупил помпы для откачки воды

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Ирина Текслер на Русском экономическом форуме. Челябинск, текслер ирина
Супруга губернатора активно помогает пострадавшим от наводнения (архивное фото) Фото:
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Благотворительный «Фонд 2020» супруги челябинского губернатора Алексея Текслера Ирины закупил помпы для откачки воды, тепловые пушки и товары первой необходимости. Об этом рассказала Ирина Текслер.

«Сейчас я со своим НКО „Фонд 2020“ активно занимаюсь помощью пострадавшим, мы закупаем товары первой необходимости. В их числе, мотопомпы для откачки воды из погребов, бензогенератороры, тепловые пушки, а также матрасы, одеяла, подушки и постельное белье, хлорсредства для обработки, сапоги», — написала Текслер в своем telegram-канале.

Все товары доставляются жителям в зоны подтопления. Комплект техники будет выделяться на несколько домовладений, постельные принадлежности всем, у кого есть в этом потребность, добавила супруга челябинского губернатора. Текслер поблагодарила предприятие АО «ЧТПЗ», которое сделало благотворительное целевое пожертвование в «Фонд 2020».

Продолжается работа по доставке продуктовых наборов и воды в поселок Киолим около Карабаша. Буквально накануне силами фонда туда было привезено 250 пятилитровых бутылей питьевой воды.

Ирина Текслер ранее развезла пострадавшим от подтоплений челябинцам предметы первой необходимости. С 27 июля в Коркинский район было отправлено 1600 пятилитровых бутылей питьевой воды.

Ирина Текслер посетила затопленные территории Челябинской области
Ирина Текслер посетила затопленные территории Челябинской области
Сотрудники «Фонда 2020» закупают для пострадавших от наводнения мотопомпы и бензогенератороры
Сотрудники «Фонда 2020» закупают для пострадавших от наводнения мотопомпы и бензогенератороры

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Благотворительный «Фонд 2020» супруги челябинского губернатора Алексея Текслера Ирины закупил помпы для откачки воды, тепловые пушки и товары первой необходимости. Об этом рассказала Ирина Текслер. «Сейчас я со своим НКО „Фонд 2020“ активно занимаюсь помощью пострадавшим, мы закупаем товары первой необходимости. В их числе, мотопомпы для откачки воды из погребов, бензогенератороры, тепловые пушки, а также матрасы, одеяла, подушки и постельное белье, хлорсредства для обработки, сапоги», — написала Текслер в своем telegram-канале. Все товары доставляются жителям в зоны подтопления. Комплект техники будет выделяться на несколько домовладений, постельные принадлежности всем, у кого есть в этом потребность, добавила супруга челябинского губернатора. Текслер поблагодарила предприятие АО «ЧТПЗ», которое сделало благотворительное целевое пожертвование в «Фонд 2020». Продолжается работа по доставке продуктовых наборов и воды в поселок Киолим около Карабаша. Буквально накануне силами фонда туда было привезено 250 пятилитровых бутылей питьевой воды. Ирина Текслер ранее развезла пострадавшим от подтоплений челябинцам предметы первой необходимости. С 27 июля в Коркинский район было отправлено 1600 пятилитровых бутылей питьевой воды.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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