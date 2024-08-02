«Фонд 2020» супруги челябинского губернатора закупил помпы для откачки воды

03 августа 2024 в 17:15 Размер текста - 17 +

Супруга губернатора активно помогает пострадавшим от наводнения (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета На Челябинскую область обрушились затяжные ливни Благотворительный «Фонд 2020» супруги челябинского губернатора Алексея Текслера Ирины закупил помпы для откачки воды, тепловые пушки и товары первой необходимости. Об этом рассказала Ирина Текслер. «Сейчас я со своим НКО „Фонд 2020“ активно занимаюсь помощью пострадавшим, мы закупаем товары первой необходимости. В их числе, мотопомпы для откачки воды из погребов, бензогенератороры, тепловые пушки, а также матрасы, одеяла, подушки и постельное белье, хлорсредства для обработки, сапоги», — написала Текслер в своем telegram-канале. Все товары доставляются жителям в зоны подтопления. Комплект техники будет выделяться на несколько домовладений, постельные принадлежности всем, у кого есть в этом потребность, добавила супруга челябинского губернатора. Текслер поблагодарила предприятие АО «ЧТПЗ», которое сделало благотворительное целевое пожертвование в «Фонд 2020». Продолжается работа по доставке продуктовых наборов и воды в поселок Киолим около Карабаша. Буквально накануне силами фонда туда было привезено 250 пятилитровых бутылей питьевой воды. Ирина Текслер ранее развезла пострадавшим от подтоплений челябинцам предметы первой необходимости. С 27 июля в Коркинский район было отправлено 1600 пятилитровых бутылей питьевой воды. Ирина Текслер посетила затопленные территории Челябинской области Telegram-канал Ирины Текслер Сотрудники «Фонда 2020» закупают для пострадавших от наводнения мотопомпы и бензогенератороры telegram-канал Ирины Текслер Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Благотворительный «Фонд 2020» супруги челябинского губернатора Алексея Текслера Ирины закупил помпы для откачки воды, тепловые пушки и товары первой необходимости. Об этом рассказала Ирина Текслер. «Сейчас я со своим НКО „Фонд 2020“ активно занимаюсь помощью пострадавшим, мы закупаем товары первой необходимости. В их числе, мотопомпы для откачки воды из погребов, бензогенератороры, тепловые пушки, а также матрасы, одеяла, подушки и постельное белье, хлорсредства для обработки, сапоги», — написала Текслер в своем telegram-канале. Все товары доставляются жителям в зоны подтопления. Комплект техники будет выделяться на несколько домовладений, постельные принадлежности всем, у кого есть в этом потребность, добавила супруга челябинского губернатора. Текслер поблагодарила предприятие АО «ЧТПЗ», которое сделало благотворительное целевое пожертвование в «Фонд 2020». Продолжается работа по доставке продуктовых наборов и воды в поселок Киолим около Карабаша. Буквально накануне силами фонда туда было привезено 250 пятилитровых бутылей питьевой воды. Ирина Текслер ранее развезла пострадавшим от подтоплений челябинцам предметы первой необходимости. С 27 июля в Коркинский район было отправлено 1600 пятилитровых бутылей питьевой воды.