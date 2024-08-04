04 августа 2024

В Челябинской области арестовали таксистов-разбойников

Суд арестовал таксиста и его друга, ограбивших сына погибшего на СВО челябинца
© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Рудольфу Зайцеву в Тракторозаводском суде. Челябинск, клетка, арест, тюрьма, решетка, скамья подсудимых, полиция, суд, наручники, задержание, заключенный
Для задержания полиция провела целый комплекс мероприятий Фото:

В Сатке арестованы таксист и его соучастник, совершившие разбойное нападение на пассажиров. Об этом сообщили 5 августа в прокуратуре Челябинской области.

«По версии следствия, один из подозреваемых 26 июля перевозил двух 18-летних жителей Саткинского района. Из разговора пассажиров он узнал, что у них есть при себе 600 тысяч рублей, а также новые дорогие смартфоны. По дороге в Сатку водитель подсадил под видом попутчика своего знакомого и, угрожая оружием, они отобрали деньги и телефоны на сумму более 200 тысяч рублей», — пояснили URA.RU в надзорном ведомстве.

Оба 24-летних и ранее не судимых злоумышленника были задержаны, им предъявили обвинение по ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой). По ходатайству прокурора и следователя они взяты под стражу и отправлены в СИЗО.

По данным URA.RU, один из пострадавших — сын погибшего на СВО мужчины. Он получил выплату за погибшего отца и вез с собой в такси крупную сумму.

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В Сатке арестованы таксист и его соучастник, совершившие разбойное нападение на пассажиров. Об этом сообщили 5 августа в прокуратуре Челябинской области. «По версии следствия, один из подозреваемых 26 июля перевозил двух 18-летних жителей Саткинского района. Из разговора пассажиров он узнал, что у них есть при себе 600 тысяч рублей, а также новые дорогие смартфоны. По дороге в Сатку водитель подсадил под видом попутчика своего знакомого и, угрожая оружием, они отобрали деньги и телефоны на сумму более 200 тысяч рублей», — пояснили URA.RU в надзорном ведомстве. Оба 24-летних и ранее не судимых злоумышленника были задержаны, им предъявили обвинение по ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой). По ходатайству прокурора и следователя они взяты под стражу и отправлены в СИЗО. По данным URA.RU, один из пострадавших — сын погибшего на СВО мужчины. Он получил выплату за погибшего отца и вез с собой в такси крупную сумму.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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