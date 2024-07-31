Челябинца, получившего выплату за погибшего на СВО отца, ограбили в машине такси

31 июля 2024 в 17:45 Размер текста - 17 +

Грамотные действия полицейских позволили задержать грабителей Фото: Илья Московец © URA.RU В Сатке (Челябинская область) полицейские оперативно задержали злоумышленников, ограбивших двух молодых парней в машине такси. По данным URA.RU, один из пострадавших является сыном погибшего на СВО мужчины. Он получил выплату за погибшего отца и вез с собой в такси крупную сумму. В пресс-службе ГУ МВД подтвердили факт ограбления, не называя личностей потерпевших. Там отметили, что грабитель действовал совместно с таксистом. «Молодые люди передвигались на такси. В какой-то момент водитель увидел на обочине голосующего мужчину и предложил его подвезти. Зная, что пассажиры имеют крупную сумму денежных средств и дорогостоящие гаджеты, водитель такси и, как оказалось, знакомый попутчик, угрожая предметом, конструктивно схожим с оружием, потребовали от них передать денежные средства и ценные вещи. В результате злоумышленники завладели деньгами потерпевших и смартфонами», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Общая сумма похищенных средств составила 600 тысяч рублей. Телефоны оценили в 210 тысяч рублей. Злоумышленники успели потратить часть из похищенных денег. Для раскрытия преступления полицейские провели целый комплекс оперативных мероприятий. «Подробно опросив потерпевших, установив водителей, проезжавших в данный период времени в указанном месте, оперативники получили информацию о приметах подозреваемых и предполагаемом маршруте их передвижения. В ходе грамотной и кропотливой работы были установлены и задержаны ранее не судимые жители Коркинского района 2000 года рождения», — отметили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Сейчас злоумышленники находятся в изоляторе временного содержания. В их отношении возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой). Им грозит до десяти лет лишения свободы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сатке (Челябинская область) полицейские оперативно задержали злоумышленников, ограбивших двух молодых парней в машине такси. По данным URA.RU, один из пострадавших является сыном погибшего на СВО мужчины. Он получил выплату за погибшего отца и вез с собой в такси крупную сумму. В пресс-службе ГУ МВД подтвердили факт ограбления, не называя личностей потерпевших. Там отметили, что грабитель действовал совместно с таксистом. «Молодые люди передвигались на такси. В какой-то момент водитель увидел на обочине голосующего мужчину и предложил его подвезти. Зная, что пассажиры имеют крупную сумму денежных средств и дорогостоящие гаджеты, водитель такси и, как оказалось, знакомый попутчик, угрожая предметом, конструктивно схожим с оружием, потребовали от них передать денежные средства и ценные вещи. В результате злоумышленники завладели деньгами потерпевших и смартфонами», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Общая сумма похищенных средств составила 600 тысяч рублей. Телефоны оценили в 210 тысяч рублей. Злоумышленники успели потратить часть из похищенных денег. Для раскрытия преступления полицейские провели целый комплекс оперативных мероприятий. «Подробно опросив потерпевших, установив водителей, проезжавших в данный период времени в указанном месте, оперативники получили информацию о приметах подозреваемых и предполагаемом маршруте их передвижения. В ходе грамотной и кропотливой работы были установлены и задержаны ранее не судимые жители Коркинского района 2000 года рождения», — отметили в пресс-службе ГУ МВД по региону. Сейчас злоумышленники находятся в изоляторе временного содержания. В их отношении возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой). Им грозит до десяти лет лишения свободы.