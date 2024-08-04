В Ханты-Мансийске сгорел гаражный кооператив

В пожаре пострадало 15 гаражей
В Ханты-Мансийске произошел пожар в гаражном кооперативе на улице Чехова. Из-за огня пострадали 15 строений.
«На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение гаражных боксов. Огонь стремительно распространялся на соседние строения, чему способствовали конструктивные особенности сооружений», — говорится в telegram-канале окружного МЧС.
Пожар тушили 26 человек личного состава и 7 единиц техники. Причину возгорания сейчас выясняют дознаватели.
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