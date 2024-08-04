04 августа 2024
03 августа 2024

В Ханты-Мансийске сгорел гаражный кооператив

© Служба новостей «URA.RU»
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В пожаре пострадало 15 гаражей
В пожаре пострадало 15 гаражей Фото:

В Ханты-Мансийске произошел пожар в гаражном кооперативе на улице Чехова. Из-за огня пострадали 15 строений.

«На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение гаражных боксов. Огонь стремительно распространялся на соседние строения, чему способствовали конструктивные особенности сооружений», — говорится в telegram-канале окружного МЧС. 

Пожар тушили 26 человек личного состава и 7 единиц техники. Причину возгорания сейчас выясняют дознаватели.

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В Ханты-Мансийске произошел пожар в гаражном кооперативе на улице Чехова. Из-за огня пострадали 15 строений. «На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение гаражных боксов. Огонь стремительно распространялся на соседние строения, чему способствовали конструктивные особенности сооружений», — говорится в telegram-канале окружного МЧС.  Пожар тушили 26 человек личного состава и 7 единиц техники. Причину возгорания сейчас выясняют дознаватели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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