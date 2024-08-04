04 августа 2024
03 августа 2024

В Нижневартовске взорвался газовый баллон у гипермаркета

© Служба новостей «URA.RU»
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С пожаром справилась одна пожарная машина
С пожаром справилась одна пожарная машина Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) на территории магазина «Декорадо» взорвался газовый баллон. Из-за пожара пострадала одна из хозяйственных построек, сообщили URA.RU представители МЧС. 

«Горела хозпостройка на территории магазина „Декорадо“. Был хлопок газового баллона. По предварительным данным, никто не пострадал», — сообщили агентству в отделе надзорной деятельности и профилактической работы по Нижневартовску.

Возгорание спасателям удалось потушить с помощью одной пожарной машины. Причины происшествия на месте выясняют дознаватели.

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В Нижневартовске (ХМАО) на территории магазина «Декорадо» взорвался газовый баллон. Из-за пожара пострадала одна из хозяйственных построек, сообщили URA.RU представители МЧС.  «Горела хозпостройка на территории магазина „Декорадо“. Был хлопок газового баллона. По предварительным данным, никто не пострадал», — сообщили агентству в отделе надзорной деятельности и профилактической работы по Нижневартовску. Возгорание спасателям удалось потушить с помощью одной пожарной машины. Причины происшествия на месте выясняют дознаватели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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