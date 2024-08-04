В Нижневартовске взорвался газовый баллон у гипермаркета

С пожаром справилась одна пожарная машина
В Нижневартовске (ХМАО) на территории магазина «Декорадо» взорвался газовый баллон. Из-за пожара пострадала одна из хозяйственных построек, сообщили URA.RU представители МЧС.
«Горела хозпостройка на территории магазина „Декорадо“. Был хлопок газового баллона. По предварительным данным, никто не пострадал», — сообщили агентству в отделе надзорной деятельности и профилактической работы по Нижневартовску.
Возгорание спасателям удалось потушить с помощью одной пожарной машины. Причины происшествия на месте выясняют дознаватели.
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