«VK видео» стало самым скачиваемым приложением у россиян

06 августа 2024 в 15:11 Размер текста - 17 +

«VK видео» скачивали в 4, 5 раза больше, чем в прошлых месяцах Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета В России замедляют YouTube Сервис «VK видео» стал самым скачиваемым приложением среди российских пользователей в AppStore. Об этом сообщают СМИ. «Приложение „VK видео“ возглавило списки самых скачиваемых приложений в России на фоне проблем с работой YouTube», — передает ТАСС со ссылкой на представителей соцсети «Вконтакте». Отмечается, что число скачиваний увеличилось в 4,5 раза. В тройку лидеров также вошли Rutube и TikTok. В МИД РФ гражданам предложили отказаться от Youtube, который в последнее время стал медленнее работать, в пользу аналогов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сервис «VK видео» стал самым скачиваемым приложением среди российских пользователей в AppStore. Об этом сообщают СМИ. «Приложение „VK видео“ возглавило списки самых скачиваемых приложений в России на фоне проблем с работой YouTube», — передает ТАСС со ссылкой на представителей соцсети «Вконтакте». Отмечается, что число скачиваний увеличилось в 4,5 раза. В тройку лидеров также вошли Rutube и TikTok. В МИД РФ гражданам предложили отказаться от Youtube, который в последнее время стал медленнее работать, в пользу аналогов.