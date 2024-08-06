«VK видео» стало самым скачиваемым приложением у россиян

«VK видео» скачивали в 4, 5 раза больше, чем в прошлых месяцах
новость из сюжетаВ России замедляют YouTube
Сервис «VK видео» стал самым скачиваемым приложением среди российских пользователей в AppStore. Об этом сообщают СМИ.
«Приложение „VK видео“ возглавило списки самых скачиваемых приложений в России на фоне проблем с работой YouTube», — передает ТАСС со ссылкой на представителей соцсети «Вконтакте». Отмечается, что число скачиваний увеличилось в 4,5 раза.
В тройку лидеров также вошли Rutube и TikTok. В МИД РФ гражданам предложили отказаться от Youtube, который в последнее время стал медленнее работать, в пользу аналогов.
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