«VK видео» стало самым скачиваемым приложением у россиян

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Памятник ВК на площади Труда. Екатеринбург, vk памятник
«VK видео» скачивали в 4, 5 раза больше, чем в прошлых месяцах Фото:
новость из сюжета
В России замедляют YouTube

Сервис «VK видео» стал самым скачиваемым приложением среди российских пользователей в AppStore. Об этом сообщают СМИ.

«Приложение „VK видео“ возглавило списки самых скачиваемых приложений в России на фоне проблем с работой YouTube», — передает ТАСС со ссылкой на представителей соцсети «Вконтакте». Отмечается, что число скачиваний увеличилось в 4,5 раза.

В тройку лидеров также вошли Rutube и TikTok. В МИД РФ гражданам предложили отказаться от Youtube, который в последнее время стал медленнее работать, в пользу аналогов.

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Сервис «VK видео» стал самым скачиваемым приложением среди российских пользователей в AppStore. Об этом сообщают СМИ. «Приложение „VK видео“ возглавило списки самых скачиваемых приложений в России на фоне проблем с работой YouTube», — передает ТАСС со ссылкой на представителей соцсети «Вконтакте». Отмечается, что число скачиваний увеличилось в 4,5 раза. В тройку лидеров также вошли Rutube и TikTok. В МИД РФ гражданам предложили отказаться от Youtube, который в последнее время стал медленнее работать, в пользу аналогов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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