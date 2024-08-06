В Госдуме ответили, планируется ли блокировка YouTube в России

Горелкин: такая угроза в виде блокировки YouTube в России не рассматривается
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Теория с полной блокировкой YouTube в России не предусматривается Фото:

Такая угроза в виде блокировки YouTube в России не рассматривается. Об это заявил депутат Госдумы РФ Антон Горелкин у себя в telegram-канале.

«Такая угроза могла бы теоретически возникнуть только в результате принудительной блокировки видеохостинга, но такой сценарий не рассматривается», — написал Горелкин. По его словам, ответные меры не должны предоставлять вред российским гражданам.

Замедление YouTube вследствие деградации кэширующего оборудования может случиться. Однако теория с полной блокировкой не предусматривается.

Ранее сообщалось, что в интернете распространяется информация о том, что в России якобы могут заблокировать Google, Android и IOS. Однако Горелкин заявил, что на данный момент замедление видеохостинга не повлияет на стабильность работы мобильной системы Android и других сервисов Google в России.

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Такая угроза в виде блокировки YouTube в России не рассматривается. Об это заявил депутат Госдумы РФ Антон Горелкин у себя в telegram-канале. «Такая угроза могла бы теоретически возникнуть только в результате принудительной блокировки видеохостинга, но такой сценарий не рассматривается», — написал Горелкин. По его словам, ответные меры не должны предоставлять вред российским гражданам. Замедление YouTube вследствие деградации кэширующего оборудования может случиться. Однако теория с полной блокировкой не предусматривается. Ранее сообщалось, что в интернете распространяется информация о том, что в России якобы могут заблокировать Google, Android и IOS. Однако Горелкин заявил, что на данный момент замедление видеохостинга не повлияет на стабильность работы мобильной системы Android и других сервисов Google в России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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