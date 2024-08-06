В Госдуме ответили, планируется ли блокировка YouTube в России

Горелкин: такая угроза в виде блокировки YouTube в России не рассматривается

06 августа 2024 в 17:25 Размер текста - 17 +

Теория с полной блокировкой YouTube в России не предусматривается Фото: Денис Моргунов © URA.RU Такая угроза в виде блокировки YouTube в России не рассматривается. Об это заявил депутат Госдумы РФ Антон Горелкин у себя в telegram-канале. «Такая угроза могла бы теоретически возникнуть только в результате принудительной блокировки видеохостинга, но такой сценарий не рассматривается», — написал Горелкин. По его словам, ответные меры не должны предоставлять вред российским гражданам. Замедление YouTube вследствие деградации кэширующего оборудования может случиться. Однако теория с полной блокировкой не предусматривается. Ранее сообщалось, что в интернете распространяется информация о том, что в России якобы могут заблокировать Google, Android и IOS. Однако Горелкин заявил, что на данный момент замедление видеохостинга не повлияет на стабильность работы мобильной системы Android и других сервисов Google в России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Такая угроза в виде блокировки YouTube в России не рассматривается. Об это заявил депутат Госдумы РФ Антон Горелкин у себя в telegram-канале. «Такая угроза могла бы теоретически возникнуть только в результате принудительной блокировки видеохостинга, но такой сценарий не рассматривается», — написал Горелкин. По его словам, ответные меры не должны предоставлять вред российским гражданам. Замедление YouTube вследствие деградации кэширующего оборудования может случиться. Однако теория с полной блокировкой не предусматривается. Ранее сообщалось, что в интернете распространяется информация о том, что в России якобы могут заблокировать Google, Android и IOS. Однако Горелкин заявил, что на данный момент замедление видеохостинга не повлияет на стабильность работы мобильной системы Android и других сервисов Google в России.