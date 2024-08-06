Водитель грузовика в знак протеста против силовиков вывалил щебень на курганскую дорогу. Видео

В Кургане водитель грузовика вывалил щебень на дорогу, чтобы избежать штрафа

07 августа 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Водитель грузовика высыпал на дорогу тонны щебня, чтобы избежать штрафа за перегруз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане водитель грузовика вывалил из машины тонны щебня на дорогу, где его ожидали силовики. Мужчина тем самым хотел избежать замер перегруза автомобиля и избежать штрафа. Однако хитрость не удалась, рассказали источники URA.RU, ставшие свидетелями инцидента. «Инцидент случился на объездной дороге от разъезда станция Введенская до садов „Радуга“. Водитель грузовика прямо на дорогу высыпал гору щебня. Случилось это прямо перед сотрудниками силового ведомства. Водитель попытался избежать замер перегруза и штрафа. Но щебень вернули в машину, и перегруз все же был установлен», — рассказали очевидцы. Они отметили, что «Варгашинское ДРСП» отремонтировало дорогу в прошлом году, она была идеальная. Но на днях там появились ямы, а очевидцы заметили огромные грузовики, перевозившие стройматериалы. «В ходе рейдов выяснилось, что груз везли от предприятия в районе моста ЖБИ. Перевозила его курганская транспортная компания», — говорят инсайдеры из сферы перевозок. Более того, разрушается и следующий участок дороги (улица Юргамышская), который ведет в Энергетики. Сейчас там делают ремонт и уложен первый слой асфальта. На период ремонта установлен знак о допустимой максимальной нагрузке транспортного средства в 12 тонн. При этом бизнесмены отправляли грузовики массов 50 и 60 тонн. Инсайдеры также уточнили, что после инцидента с представителями компании перевозчика встретились чиновники мэрии Кургана и подрядчика, который делал дорогу. «По закону, владелец дороги (муниципалитет) имеет право провести экспертизу по оценке нанесенного ущерба, обратиться в суд и взыскать с компании весь ущерб. При этом в экспертную оценку попадет весь маршрут движения грузовиков с перегрузом. Но компания согласилась оперативно отремонтировать этот разбитый участок дороги за свой счет», — говорят источники. Получить комментарий у транспортной компании URA.RU не удалось. По номеру, указанному в открытых данных, ответили, что руководитель находится в кабинете с другим номером телефона. При этом на звонок журналиста там никто не ответил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане водитель грузовика вывалил из машины тонны щебня на дорогу, где его ожидали силовики. Мужчина тем самым хотел избежать замер перегруза автомобиля и избежать штрафа. Однако хитрость не удалась, рассказали источники URA.RU, ставшие свидетелями инцидента. «Инцидент случился на объездной дороге от разъезда станция Введенская до садов „Радуга“. Водитель грузовика прямо на дорогу высыпал гору щебня. Случилось это прямо перед сотрудниками силового ведомства. Водитель попытался избежать замер перегруза и штрафа. Но щебень вернули в машину, и перегруз все же был установлен», — рассказали очевидцы. Они отметили, что «Варгашинское ДРСП» отремонтировало дорогу в прошлом году, она была идеальная. Но на днях там появились ямы, а очевидцы заметили огромные грузовики, перевозившие стройматериалы. «В ходе рейдов выяснилось, что груз везли от предприятия в районе моста ЖБИ. Перевозила его курганская транспортная компания», — говорят инсайдеры из сферы перевозок. Более того, разрушается и следующий участок дороги (улица Юргамышская), который ведет в Энергетики. Сейчас там делают ремонт и уложен первый слой асфальта. На период ремонта установлен знак о допустимой максимальной нагрузке транспортного средства в 12 тонн. При этом бизнесмены отправляли грузовики массов 50 и 60 тонн. Инсайдеры также уточнили, что после инцидента с представителями компании перевозчика встретились чиновники мэрии Кургана и подрядчика, который делал дорогу. «По закону, владелец дороги (муниципалитет) имеет право провести экспертизу по оценке нанесенного ущерба, обратиться в суд и взыскать с компании весь ущерб. При этом в экспертную оценку попадет весь маршрут движения грузовиков с перегрузом. Но компания согласилась оперативно отремонтировать этот разбитый участок дороги за свой счет», — говорят источники. Получить комментарий у транспортной компании URA.RU не удалось. По номеру, указанному в открытых данных, ответили, что руководитель находится в кабинете с другим номером телефона. При этом на звонок журналиста там никто не ответил.