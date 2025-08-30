Во Львове убит один из организаторов поджога Дома профсоюзов Андрей Парубий

Во Львове убили бывшего спикера Верховной Рады, экс-секретаря СНБО Украины Андрея Парубия. Он также был одним из организаторов поджога одесского Дома профсоюзов во время Евромайдана. К текущему моменту известно, что Парубий скончался на месте. Личность стрелка устанавливается, его ищут, передает украинское издание «Политика страны».
«Экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий убит во Львове», — пишет издание со ссылкой на полицию. Официально эта информация пока не подтверждена. Отмечается, что стрельба произошла в Сиховском районе Львова. Выстрел пришелся экс-депутату в голову.
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства убийства. Для проведения следственных мероприятий привлечены сотрудники Главного следственного управления Национальной полиции, полиции Львовской области, Службы безопасности Украины (СБУ), а также другие компетентные службы.
